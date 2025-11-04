वे खुद सजायाफ्ता रहे हैं; रीतलाल के लिए चुनाव प्रचार करने पर लालू यादव को BJP ने घेरा

संक्षेप: राजद चीफ लालू यादव के रीतलाल के लिए चुनाव प्रचार करने पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि लालू खुद सजायाफ्ता रहे हैं, ये उनका स्वभाव रहा है। आपको बता दें रीतलाल रंगदारी मामले में भागलपुर की जेल में बंद हैं। राजद ने उन्हें दानापुर से प्रत्याशी बनाया है।

बिहार चुनाव के घमासान में राजद चीफ लालू यादव ने भी सोमवार को दानापुर से राजद प्रत्याशी रीतलाल यादव के लिए चुनाव प्रचार किया। पहली बार वे प्रचार के लिए निकले। इस दौरान उन्होने रोड शो निकाला, और रीतलाल को वोट देने की अपील की। जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि लालू यादव का अपना इतिहास रहा है, वे खुद सजायाफ्ता रहे हैं। ये उनका स्वभाव है।

जायसवाल ने कहा कि जो अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे, वे बिहार क्या संभालेंगे। आरजेडी में ही नहीं बल्कि महागठबंधन में भी यही हाल है। आपको बता दें रीतलाल रंगदारी मामले में भागलपुर जेल में बंद हैं, और दानापुर से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 में राजद प्रत्याशी के तौर पर दानापुर से जीत दर्ज की थी। एक बार फिर राजद ने उन्हें ही टिकट दिया है।

बिहार में एनडीए की सरकार आ रही- जायसवाल उन्होने कहा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों की घोषणा के दौरान जो माहौल रहा, वह साफ बताता है कि यह कभी भी इकट्ठा होकर आगे नहीं बढ़ सकते। बिहार के वोटर सब देख रहे हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि फिर से NDA की सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं तेज प्रताप के एनडीए के संपर्क में होने की अटकलों पर जायसवाल ने कहा कि, ऐसा कुछ नहीं है। तेजप्रताप से हमारा कोई संपर्क और बातचीत नहीं है। यह उनका व्यक्तिगत एजेंडा हो सकता है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है।