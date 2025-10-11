Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsHe doesnt even know when and who wrote what and got it read Tejashwi cornered Nitish Kumar on TRE 4

कब, किसने क्या लिखकर पढ़वाया, उन्हें भी नहीं पता; TRE-4 को लेकर तेजस्वी ने नीतीश को घेरा

बीपीएसपी टीआरई-4 को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को घेरा है। एक्स पर उन्होने लिखा कि बीते साल मार्च महीने में घोषणा की थी कि 𝐓𝐑𝐄-𝟒 अंतर्गत जल्दी ही 𝟏 लाख 𝟐𝟕 हजार पदों पर शिक्षक बहाली की जाएगी, लेकिन अब एक लाख पद एकदम से घटा दिए।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 11 Oct 2025 08:24 PM
share Share
Follow Us on
कब, किसने क्या लिखकर पढ़वाया, उन्हें भी नहीं पता; TRE-4 को लेकर तेजस्वी ने नीतीश को घेरा

बिहार चुनाव के ऐलान के बाद से सियासी दलों की तैयारी तेज हो गई है। एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। लेकिन इस बीच क्रेडिट वॉर भी जारी है। नेता प्रतिपक्ष और राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुरानी ट्वीट को रिट्वीट कर

निशाना साधा है। तेजस्वी यादव आरोप लगाया कि महागठबंधन की सरकार जाने के बाद एनडीए सरकार ने घोषणा की थी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा-4 (𝐓𝐑𝐄-𝟒) अंतर्गत जल्दी ही 𝟏 लाख 𝟐𝟕 हजार पदों पर शिक्षक बहाली की जाएगी लेकिन अब एक लाख पद एकदम से घटा दिए गए।

तेजस्वी ने एक्स पर लिखा कि 𝟏𝟕 महीने के कार्यकाल में हमने बिना पेपरलीक के सफलतापूर्वक 𝐓𝐑𝐄-𝟏 एव 𝐓𝐑𝐄--𝟐 के तहत 𝟐 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की तथा 𝟏 लाख 𝟑𝟎 हजार पदों पर बहाली प्रक्रियाधीन कराई। हमारी सरकार जाने के बाद सरकार ने मार्च महीने में घोषणा की थी कि 𝐓𝐑𝐄-𝟒 अंतर्गत जल्दी ही 𝟏 लाख 𝟐𝟕 हजार पदों पर शिक्षक बहाली की जाएगी

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

लेकिन अब एक लाख पद एकदम से घटा दिए। पलटी मारने और वादे से पलटने में मुख्यमंत्री जी का रिकॉर्ड तो सब जानते ही है। कब, किसने, कैसे उनसे क्या लिखकर पढ़वाया और कहलवाया, उन्हें भी नहीं पता? हमारी सरकार बनते ही 𝐓𝐑𝐄-𝟒 नियुक्ति प्रक्रिया तुरंत शुरू कराई जाएगी।

ये भी पढ़ें:तेजस्वी के भूमिहार दांव से NDA में खलबली; नीतीश ने अरुण को दोबारा JDU में बुलाया
ये भी पढ़ें:तेजस्वी-राहुल का गेम बिगाड़ेंगे ओवैसी! 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी
ये भी पढ़ें:मैं लड़ा तो अमेठी बनेगा राघोपुर, राहुल जैसे तेजस्वी को दो सीट से लड़ना होगा: PK

इसके साथ है सीएम नीतीश के पुराने ट्वीट भी टैग किया। जिसमें लिखा था कि हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के लिए TRE-4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्तियों में 35 फीसदी आरक्षण का लाभ बिहार की निवासी महिलाओं को ही दिया जाएगा।