Bihar Weather 8 November: आज दिन में हल्का कोहरा और रात में गुलाबी ठंड, दिवाली बाद बिहार में कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather 8 November: बिहार में दिन और रात के तापमान में अंतर रहने के कारण दोपहर में गर्मी का एहसास हो रहा है, वहीं सुबह-शाम मौसम में ठंडापन का एहसास होने लगा है। दोपहर में धूप के कारण लोगों को हल्की गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सुबह और शाम बाहर निकलने पर हल्की ठंडापन बना हुआ है।

Bihar Weather 8 November: बिहार में लोगों को अब रात के वक्त और सुबह-सुबह गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में सुबह के वक्त हल्का कोहरा भी नजर आ रहा है। हालांकि, दिन खुलने के बाद धूप निकल रही है। दिवाली के दिन सुबह के वक्त कुछ जगहों पर कोहरा नजर आया। हालांकि, दिन चढ़ने के बाद धूप निकलने का भी अनुमान है। मौसम शुष्क बना रहेगा। रात के वक्त हल्की ठंड का एहसास हो सकता है। कुल मिलाकर दिवाली के दिन मौसम सुहाना बना रहेगा।

इधऱ दीपावली के बाद मुजफ्फरपुर जिले के तापमान में तेजी से बदलाव आएगा। इसकी संभावना मौसम विज्ञान विभाग ने अगले सप्ताह के लिए जारी पूर्वानुमान में जताई है। मौसम विभाग के पटना केंद्र के अनुसार, मुजफ्फरपुर में आगामी 10 नवंबर से दिन के साथ ही रात का तापमान तेजी से गिरेगा। इधर, शनिवार को जिले में तापमान में आंशिक कमी आई। साथ ही दिन में हवा में नमी की मात्रा तेजी से बढ़ी।

तापमान में कमी आने से जिला का अधिकतम तापमान शनिवार को प्रदेश में सबसे कम रहा। पटना केंद्र के वरीय वैज्ञानित डॉ. आनंद शंकर के अनुसार, 10 नवंबर के बाद जिले में पश्चिमी विक्षोभ का असर बढ़ेगा। इससे हिमालय से आनेवाली ठंडी हवाओं के असर से तापमान गिरेगा। खासकर रात के तापमान में अगले एक पखवाड़े में पांच डिग्री तक की कमी आ सकती है। इससे देर शाम में ओस के साथ ही कोहरे का भी असर बढ़ सकता है।

दिन का तापमान तीन डिग्री तक कम हो सकता है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 0.6 डिग्री कम होकर 28.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। दिन का यह तापमान प्रदेश भर में सबसे कम रहा। इससे उपर 28.8 डिग्री सेल्सियस अरवल जिला का तापमान रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान में भी 0.4 डिग्री की कमी आई। यह 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह में 81 प्रतिशत तक रहनेवाली नमी दिन में 68 प्रतिशत पर पहुंच गई।

आज आसमान साफ व मौसम शुष्क रहेगा भागलपुर जिले में शनिवार को आसमान साफ व मौसम शुष्क रहा। अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री व न्यूनतम 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी की मात्रा 86 प्रतिशत रही। तीन किमी प्रतिघंटा की गति से पूर्व दिशा से हवा चलती रही। बीएयू एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आठ से 11 नवंबर के दौरान जिले में आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान आठ नवंबर को पछिया तथा उसके बाद पूर्वा हवा चलने की संभावना है।