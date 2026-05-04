बिहार में रफ्तार का कहर, एनएच 27 पर खड़े ट्रक में घुसी अनियंत्रित कार; चार दोस्तों की दर्दनाक मौत
Bihar News Today: मुजफ्फरपुर के एनएच 27 पर रविवार को बाइक सवार को बचाने में एक कार खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में चार दोस्तों की मौत हो गई। सीएम ने 4-4 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है।
Bihar News Today: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। एनएच 27 पर रतनपुरा गांव के पास रविवार की शाम एक भीषण सड़क दुर्घटना में कार सवार चार दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया और आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया।
बाइक सवार को बचाने में अनियंत्रित हुई कार
स्थानीय लोगों के अनुसार, रविवार की शाम करीब 4 बजे एक तेज रफ्तार कार शहर की तरफ से आ रही थी। इसी दौरान रतनपुरा गांव के समीप एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार अचानक अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित कार सीधे फोरलेन पर एक लाइन होटल के सामने खड़े ट्रक में जा घुसी। कार में आगे दो और पीछे दो, यानी कुल चार युवक सवार थे। चारों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक भी घायल हुआ है, जिसका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है।
मृतकों में दो मोतीपुर और दो कांटी के निवासी
सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच (SKMCH) भेज दिया है। मृतकों की पहचान भी कर ली गई है। इनमें मोतीपुर थाने के साढ़ा डंबर निवासी 30 वर्षीय कृष्णा कुमार राय और मोतीपुर के ही 24 वर्षीय सोनू कुमार शामिल हैं। वहीं, अन्य दो मृतक कांटी थाने के किशुन नगर निवासी 22 वर्षीय मंतोष कुमार और 20 वर्षीय गुंजन कुमार हैं। चारों मृतक आपस में गहरे दोस्त बताए जा रहे हैं।
अवैध पार्किंग पर फूटा लोगों का गुस्सा, दो घंटे रहा जाम
इस दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। फोरलेन पर ट्रकों की अवैध पार्किंग से नाराज लोगों ने एनएच 27 को करीब दो घंटे तक पूरी तरह से जाम रखा। हादसे के तुरंत बाद लाइन होटल का स्टाफ और ट्रक का चालक व खलासी मौके से फरार हो गए। बाद में पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर सड़क से जाम हटवाया।
मुख्यमंत्री ने जताया शोक, 4-4 लाख के मुआवजे का निर्देश
मुजफ्फरपुर में हुए इस भीषण सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए पीड़ित परिवारों को ईश्वर से धैर्य धारण करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि सभी मृतकों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा तुरंत उपलब्ध कराया जाए।