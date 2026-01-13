बिहार में मुंह दिखाने लायक नहीं इसलिए विदेश घूम रहे; तेजस्वी पर गिरिराज का तंज

संक्षेप: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वे अब बिहार में मुंह दिखाने के लायक नहीं है। इसलिए विदेश घूम रहे हैं। बिहार चुनाव में हार के बाद से विपक्ष हताशा में है। इसके अलावा उन्होने कांग्रेस और पप्पू यादव पर भी निशाना साधा।

केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में मुंह दिखाने लायक नहीं हैं, इसलिए विदेश घूम रहे हैं। चुनावी नतीजों के बाद से विपक्ष हताशा में हैं। बिना नाम लिए गिरिराज सिंह ने कहा कि वोट नहीं मिलने पर राजद सांसद यादव समाज को गाली दे रहे हैं। यादव समाज बंधुआ मजदूर नहीं है कि उनको वोट करते रहेगा। विपक्ष यादव और मुस्लिम समाज को बंधुआ मजदूर समझने की मानसिकता रखता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर ‘वॉयस ऑफ पाकिस्तान’ करार देते हुए कहा कि अब यह पार्टी देशहित की बजाय पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान का एंबेसडर कहा जाना कोई संयोग नहीं है। उनके अनुसार कांग्रेस की सोच और बयानबाजी लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की भावनाओं के विरुद्ध रही है, जिससे उसकी असलियत देश की जनता के सामने आ चुकी है।

वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव द्वारा की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए गिरिराज ने कहा कि वह ऐसे 'कर्महीन' लोगों पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझते, जिन्हें खुद अपने राजनीतिक ठिकाने का पता नहीं है और जो दूसरों को सर्टिफिकेट बांटने में लगे रहते हैं। गिरिराज स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी नहीं है, बल्कि आतंकवाद की विरोधी है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश में शांति, सौहार्द और विकास चाहती है, लेकिन ओवैसी जैसी मानसिकता का विरोध करती है, जो भारत को ‘गजवा-ए-हिंद’ जैसी कट्टर सोच की ओर ले जाना चाहते हैं।