आपने कभी ऐसे वोट डाला है; 1991 की फोटो दिखाकर सम्राट चौधरी ने कांग्रेस को घेरा, वोट यात्रा को नौटंकी बताया

सासाराम में महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा के बीच सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला। उन्होने 1991 की फोटो दिखाई जिसमें राजेश खन्ना वोट डाल रहे हैं। राजीव गांधी और सोनिया गांधी उनके साथ खड़ी हैं। चौधरी ने कहा क्या आपने कभी ऐसे वोट डाला है।

बिहार के सासाराम से महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा का राहुल-तेजस्वी के नेतृत्व में रविवार को आगाज हो गया है। इस दौरान इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला। और चुनाव आयोग पर आरोप मढ़े। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में किसी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देंगे। इस बीच डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होने कहा कि 1991 की तस्वीर को साझा करते हुए पूछा कि आपने कभी इस तरह वोट डाला है।

जो फोटो उन्होने दिखाई उसमें फिल्म एक्टर राजेश खन्ना वोट डाल रहे हैं, और राजीव गांधी और सोनिया गांधी उनके साथ खड़ी हैं। चौधरी ने कहा कि ये छूट सिर्फ एक परिवार को मिली थी, जब उनकी सत्ता होती थी। नेहरू-इंदिरा का परिवार देश को अपनी जेब की जागीर समझता था। यह परिवार मतदान को घरेलू मजाक मान कर वोट डालता था।

डिप्टी सीएम ने कहा कि विरासत में मिली अराजकता और अहंकार में चूर नेहरू सल्तनत के वारिस राहुल गांधी का सारा फ्रस्ट्रेशन इसी बात पर है, कि उन्हें अब वो छूट नहीं मिल पा रही, जो उनके परिवार को मिलती थी। सारी बौखलाहट इसी बात की है कि देश और लोकतंत्र अब उनकी जेब से निकालकर देश की जनता के हाथों में हैं। वोटिंग को अपने परिवार के मनोरंजन का साधन समझने वाले जब जनता से नकार दिए गए तो झूठ, अफ़वाह और भ्रम का जाल लेकर निकल पड़े हैं।