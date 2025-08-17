Have you ever cast vote like this Samrat Chaudhary cornered Congress by showing photo of 1991 called vote yatra a drama आपने कभी ऐसे वोट डाला है; 1991 की फोटो दिखाकर सम्राट चौधरी ने कांग्रेस को घेरा, वोट यात्रा को नौटंकी बताया, Bihar Hindi News - Hindustan
सासाराम में महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा के बीच सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला। उन्होने 1991 की फोटो दिखाई जिसमें राजेश खन्ना वोट डाल रहे हैं। राजीव गांधी और सोनिया गांधी उनके साथ खड़ी हैं। चौधरी ने कहा क्या आपने कभी ऐसे वोट डाला है। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 17 Aug 2025 05:38 PM
बिहार के सासाराम से महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा का राहुल-तेजस्वी के नेतृत्व में रविवार को आगाज हो गया है। इस दौरान इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला। और चुनाव आयोग पर आरोप मढ़े। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में किसी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देंगे। इस बीच डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होने कहा कि 1991 की तस्वीर को साझा करते हुए पूछा कि आपने कभी इस तरह वोट डाला है।

जो फोटो उन्होने दिखाई उसमें फिल्म एक्टर राजेश खन्ना वोट डाल रहे हैं, और राजीव गांधी और सोनिया गांधी उनके साथ खड़ी हैं। चौधरी ने कहा कि ये छूट सिर्फ एक परिवार को मिली थी, जब उनकी सत्ता होती थी। नेहरू-इंदिरा का परिवार देश को अपनी जेब की जागीर समझता था। यह परिवार मतदान को घरेलू मजाक मान कर वोट डालता था।

डिप्टी सीएम ने कहा कि विरासत में मिली अराजकता और अहंकार में चूर नेहरू सल्तनत के वारिस राहुल गांधी का सारा फ्रस्ट्रेशन इसी बात पर है, कि उन्हें अब वो छूट नहीं मिल पा रही, जो उनके परिवार को मिलती थी। सारी बौखलाहट इसी बात की है कि देश और लोकतंत्र अब उनकी जेब से निकालकर देश की जनता के हाथों में हैं। वोटिंग को अपने परिवार के मनोरंजन का साधन समझने वाले जब जनता से नकार दिए गए तो झूठ, अफ़वाह और भ्रम का जाल लेकर निकल पड़े हैं।

उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार आज गरीब है तो इसके जिम्मेदार कांग्रेस और लालू प्रसाद का परिवार है। इन दोनों ने देश और बिहार को लूटने का काम किया है। राहुल गांधी जननायक बनने की कोशिश कर बिहार में हंसी का पात्र बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठियों को बचाने का प्रयास है। जनता ने कांग्रेस और राजद को काली सूची में डाल चुकी है। 2025 के बिहार विधानसभा में फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है।