इंजन बदलने का झंझट खत्म; अब सीधे दरभंगा टू पटना दौड़ेगी ट्रेन, न्यू झाझा को जंक्शन का दर्जा

संक्षेप: कोसी और मिथिलांचल के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। बैजनाथपुर अन्दौली–न्यू झाझा बाईपास रेललाइन चालू होने से अब ट्रेनों को इंजन बदलने की जरूरत नहीं होगी। इससे सहरसा–दरभंगा यात्रा का समय 30–40 मिनट घटेगा और जनवरी अंत या फरवरी में ट्रेनें चलने की उम्मीद है।

कोसी और मिथिलांचल के रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बैजनाथपुर अन्दौली- न्यू झाझा बाईपास रेललाइन के चालू होने से अब ट्रेनों को रास्ते में इंजन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे सुपौल, सहरसा, दरभंगा, निर्मली और फारबिसगंज क्षेत्र के यात्रियों को सीधे दरभंगा और पटना तक बिना किसी तकनीकी रुकावट के यात्रा की सुविधा मिलेगी। शुक्रवार को इस नई रेललाइन का सीआरएस (कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी) निरीक्षण हुआ। निरीक्षण सफल होते ही इस रूट पर जनवरी के अंतिम या फरवरी के पहले सप्ताह नियमित ट्रेन परिचालन शुरू होने की उम्मीद है।

इस लाइन के शुरू होने से सहरसा से दरभंगा के बीच सफर करने वाली ट्रेनों का समय करीब 30 से 40 मिनट तक कम हो जाएगा। इससे यात्रियों को न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि ट्रेनों की समयपालन क्षमता भी बेहतर होगी। बैजनाथपुर अन्दौली और न्यू झाझा को अब हॉल्ट की जगह जंक्शन का दर्जा दिया गया है। इससे यहां अधिक ट्रेनों का ठहराव होगा और आसपास के ग्रामीण व कस्बाई इलाकों के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी।