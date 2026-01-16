Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newshassle of changing engines is over train will now run directly from Darbhanga to Patna New Jhajha gets junction status
इंजन बदलने का झंझट खत्म; अब सीधे दरभंगा टू पटना दौड़ेगी ट्रेन, न्यू झाझा को जंक्शन का दर्जा

इंजन बदलने का झंझट खत्म; अब सीधे दरभंगा टू पटना दौड़ेगी ट्रेन, न्यू झाझा को जंक्शन का दर्जा

संक्षेप:

कोसी और मिथिलांचल के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। बैजनाथपुर अन्दौली–न्यू झाझा बाईपास रेललाइन चालू होने से अब ट्रेनों को इंजन बदलने की जरूरत नहीं होगी। इससे सहरसा–दरभंगा यात्रा का समय 30–40 मिनट घटेगा और जनवरी अंत या फरवरी में ट्रेनें चलने की उम्मीद है।

Jan 16, 2026 07:11 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाददाता, सुपौल
share Share
Follow Us on

कोसी और मिथिलांचल के रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बैजनाथपुर अन्दौली- न्यू झाझा बाईपास रेललाइन के चालू होने से अब ट्रेनों को रास्ते में इंजन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे सुपौल, सहरसा, दरभंगा, निर्मली और फारबिसगंज क्षेत्र के यात्रियों को सीधे दरभंगा और पटना तक बिना किसी तकनीकी रुकावट के यात्रा की सुविधा मिलेगी। शुक्रवार को इस नई रेललाइन का सीआरएस (कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी) निरीक्षण हुआ। निरीक्षण सफल होते ही इस रूट पर जनवरी के अंतिम या फरवरी के पहले सप्ताह नियमित ट्रेन परिचालन शुरू होने की उम्मीद है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस लाइन के शुरू होने से सहरसा से दरभंगा के बीच सफर करने वाली ट्रेनों का समय करीब 30 से 40 मिनट तक कम हो जाएगा। इससे यात्रियों को न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि ट्रेनों की समयपालन क्षमता भी बेहतर होगी। बैजनाथपुर अन्दौली और न्यू झाझा को अब हॉल्ट की जगह जंक्शन का दर्जा दिया गया है। इससे यहां अधिक ट्रेनों का ठहराव होगा और आसपास के ग्रामीण व कस्बाई इलाकों के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनें अब इस रूट से सीधे गुजर सकेंगी, जिससे बार-बार इंजन बदलने की परेशानी खत्म हो जाएगी। नई रेल कनेक्टिविटी से कोसी और मिथिलांचल क्षेत्र आपस में और मजबूती से जुड़ेंगे। व्यापारियों, छात्रों, मरीजों और नौकरीपेशा लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कारोबारियों का कहना है कि इससे माल ढुलाई आसान होगी और बाजारों तक पहुंच तेज होगी, जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।