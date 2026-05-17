हसरे आलम ने राज बनकर संगीता को प्रेमजाल में फंसाया, शादी के बाद भेद खुला तो मचा बवाल
पीड़िता संगीता पासवान ने अपने आवेदन में बताया है कि करीब चार वर्ष पूर्व उसकी पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से राज नाम से अकाउंट चलाने वाले युवक से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। शादी के बाद पता चला कि राज का असली नाम हसरे आलम है।
सोशल मीडिया पर रील बनाने के दौरान शुरू हुई एक प्रेम कहानी अब पुलिस जांच का विषय और बवाल का कारण बन गई है। नेपाल की रहने वाली एक युवती ने आदापुर थाना में आवेदन देकर अपने कथित पति पर पहचान छिपाकर शादी करने, धर्म परिवर्तन कराने, मारपीट करने और गर्भावस्था में घर से निकाल देने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मामला बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का है।
पीड़िता संगीता पासवान ने अपने आवेदन में बताया है कि करीब चार वर्ष पूर्व उसकी पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से राज नाम से अकाउंट चलाने वाले युवक से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। इसी दौरान युवती ने विधवा मां को घर छोड़कर नेपाल के वीरगंज स्थित घडिहरवा पोखरा दुर्गा मंदिर में युवक से शादी कर ली।
पीड़िता ने बताया कि राज ने उसके साथ हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी की। तिलक लगाया और जय श्रीराम के नारे भी लगाए। उसे पूरी तरह से भरोसा दिलाया कि वह हिन्दू है। बताया जाता है कि जब युवक अपनी दूसरी पत्नी को लेकर घर पहुंचा, तब परिजनों को पूरे मामले की जानकारी हुई। दूसरी शादी की बात सामने आने पर पिता नाराज हो गए और दोनों को घर से निकाल दिया। उस समय राज खुला की राज की पहले ही शादी हो चुकी है और उसके दो बच्चे भी हैं।
इसके बाद दोनों दिल्ली चले गए, जहां रहकर मजदूरी और अन्य कार्य कर जीवनयापन करने लगे। इसी दौरान दोनों के संबंधों में खटास आने लगी। एक दिन संगीता ने राज को नमाज पढ़ते देखा तो पूछ लिया। राज ने कहा कि यही सच्चाई है जिसे स्वीकार करना पड़ेगा। बाद में उसे पता चला कि जिसे वह राज समझ रही थी वह हसरे आलम था। हसरे आलम ने संगीता के आधार कार्ड में छेड़छाड़ करवा कर उसका नाम सानिया खातून करवा दिया। जब वह मोबाइल का सिम लेने पहुंची तो फिंगर इम्प्रेशन से भेद खुल गया।
महिला ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि राज के मुस्लिम होने का भेद खुल जाने के बाद उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया तथा उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना की गई। वर्तमान में वह करीब आठ माह की गर्भवती है और उसे छोड़ दिया गया है। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके सोने-चांदी समेत करीब तीन लाख रुपये मूल्य के सामान को भी रख लिया गया है।
पीड़िता ने आदापुर थाना अध्यक्ष प्रियंका कुमारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है तथा मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें