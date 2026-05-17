हसरे आलम ने राज बनकर संगीता को प्रेमजाल में फंसाया, शादी के बाद भेद खुला तो मचा बवाल

पीड़िता संगीता पासवान ने अपने आवेदन में बताया है कि करीब चार वर्ष पूर्व उसकी पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से राज नाम से अकाउंट चलाने वाले युवक से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। शादी के बाद पता चला कि राज का असली नाम हसरे आलम है।

सोशल मीडिया पर रील बनाने के दौरान शुरू हुई एक प्रेम कहानी अब पुलिस जांच का विषय और बवाल का कारण बन गई है। नेपाल की रहने वाली एक युवती ने आदापुर थाना में आवेदन देकर अपने कथित पति पर पहचान छिपाकर शादी करने, धर्म परिवर्तन कराने, मारपीट करने और गर्भावस्था में घर से निकाल देने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मामला बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का है।

पीड़िता संगीता पासवान ने अपने आवेदन में बताया है कि करीब चार वर्ष पूर्व उसकी पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से राज नाम से अकाउंट चलाने वाले युवक से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। इसी दौरान युवती ने विधवा मां को घर छोड़कर नेपाल के वीरगंज स्थित घडिहरवा पोखरा दुर्गा मंदिर में युवक से शादी कर ली।

पीड़िता ने बताया कि राज ने उसके साथ हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी की। तिलक लगाया और जय श्रीराम के नारे भी लगाए। उसे पूरी तरह से भरोसा दिलाया कि वह हिन्दू है। बताया जाता है कि जब युवक अपनी दूसरी पत्नी को लेकर घर पहुंचा, तब परिजनों को पूरे मामले की जानकारी हुई। दूसरी शादी की बात सामने आने पर पिता नाराज हो गए और दोनों को घर से निकाल दिया। उस समय राज खुला की राज की पहले ही शादी हो चुकी है और उसके दो बच्चे भी हैं।

इसके बाद दोनों दिल्ली चले गए, जहां रहकर मजदूरी और अन्य कार्य कर जीवनयापन करने लगे। इसी दौरान दोनों के संबंधों में खटास आने लगी। एक दिन संगीता ने राज को नमाज पढ़ते देखा तो पूछ लिया। राज ने कहा कि यही सच्चाई है जिसे स्वीकार करना पड़ेगा। बाद में उसे पता चला कि जिसे वह राज समझ रही थी वह हसरे आलम था। हसरे आलम ने संगीता के आधार कार्ड में छेड़छाड़ करवा कर उसका नाम सानिया खातून करवा दिया। जब वह मोबाइल का सिम लेने पहुंची तो फिंगर इम्प्रेशन से भेद खुल गया।

महिला ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि राज के मुस्लिम होने का भेद खुल जाने के बाद उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया तथा उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना की गई। वर्तमान में वह करीब आठ माह की गर्भवती है और उसे छोड़ दिया गया है। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके सोने-चांदी समेत करीब तीन लाख रुपये मूल्य के सामान को भी रख लिया गया है।