4 करोड़ के साइबर फ्रॉड में हरियाणा की EOU का बिहार में छापा; लेडी ठग को उठाया, पति फरार

Dec 27, 2025 10:42 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाददाता, शेखपुरा
हरियाणा के फरीदाबाद से आयी आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की टीम ने साइबर ठगी के मामले में शेखपुरा शहर के हसनगंज से एक महिला को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई गुड़िया देवी हसनगंज के ही सुरेंद्र कुमार की पत्नी है। जबकि, पुलिस टीम को देखकर पति भाग निकलने में सफल रहा। कोर्ट में पेश करने के बाद हरियाणा पुलिस महिला को लेकर अपने साथ चली गई है।

सदर थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि फरीदाबाद के सारन थाना के निवासी इंद्रपाल वर्मा से स्टॉक मार्केट में रुपया लगाकर दोगुना करने के नाम चार करोड़ रुपये की ठगी की गई थी। ठगी की घटना को फरीदाबाद के रुपम नाम के व्यक्ति ने अंजाम दिया था। शेखपुरा के हसनगंज से पकड़ी गई महिला की एक बहन फरीदाबाद में जालसाज रुपम के घर के समीप ही रहती है।

पकड़ी गयी महिला की बहन और रुपम ने ठगी का रुपया शेखपुरा में रहने वाली बहन के खाते में 80 लाख रुपया भेज दिया था। जबकि, इस पूरे प्रकरण का मास्टर माइंड नालंदा के नूरसराय का सर्वजीत कुमार है, जिसने स्टॉक एक्सचेंज में रुपया को दोगुना करने का झासा देने का आइडिया दिया था। मामले के उद्भेदन के लिए हरियाणा पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था।

पकड़ी गई महिला ने पुलिस टीम के सामने सफाई देते हुए कहा कि साल 2024 में उसकी बहन ने 80 लाख रुपया उसके खाते में भेजा था। मेरी बहन के पुत्र को कैंसर होने पर सभी रुपया बहन को वापस कर दिया था। उसे यह जानकारी नहीं है कि उसकी बहन ने यह रुपया कहा से मेरे खाते पर भेजवाया है। आरोपी महिला ने कहा कि मेरा बैंक खाता चांदनी चौक के बंधन बैंक में है।

फरीदाबाद से आये दारोगा विनोद कुमार ने बताया कि 28 अगस्त 2024 को पीड़ित इंद्रदेव वर्मा द्वारा सारन थाना में चार करोड़ की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था। लंबी जांच-पड़ताल के बाद रुपम की गिरफ्तारी होने पर ठगी के राज से पर्दा उठ पाया। पुलिस ने बताया कि ठगी का रुपया तीन लोगों अभिषेक कुमार, शेखपुरा की गुड़िया देवी और रुपा कुमारी के खातों में भेजा गया था। पुलिस ने कहा कि मामले में गुड़िया के पति सुरेंद्र कुमार को भी अभियुक्त बनाया गया है।