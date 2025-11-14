Harsidhi Result LIVE: हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान या राजेंद्र कुमार, मतगणना के बाद जीत-हार का फैसला

संक्षेप: Harsidhi Assembly Seat Result Live 2025: पश्चिम चंपारण की हरसिद्धि विधानसभा सीट पर आज मतगणना हो रही है। इस सीट से बीजेपी ने कृष्णनंदन पासवान को टिकट थमाया है। कृष्णनंदन पासवान की इस सीट पर सीधी टक्कर राजद के राजेंद्र कुमार से है।

Harsidhi Assembly Seat Result Live 2025: पूर्वी चंपारण की हरसिद्धि विधानसभा सीट पर मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है। पहले आधे घंटे बैलट पेपर से पड़े वोटों की गिनती के बाद ईवीएम के मतों की गिनती होगी। यहां मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णनंदन पासवान की सीधी टक्कर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी राजेंद्र कुमार से है। इस सीट पर जनसुराज पार्टी के अवधेश कुमार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हरसिद्धि विधानसभा सीट पर दूसरे चरण के तहत यानी 11 नवंबर को वोट डाले गए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Harsidhi Assembly Seat Result Live 2025: 8:00 AM- Harsidhi Result LIVE: बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

साल 2020 में हरसिद्धि विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णनंदन पासवान को कुल 84,615 वोट मिले थे। इस चुनाव में उन्होंने राजद प्रत्याशी कुमार नागेंद्र बिहारी को परास्त किया था। कुमार नागेंद्र बिहारी को 68,930 वोट मिले थे। हरसिद्धि विधानसभा सीट पर पहले कांग्रेस का दबदबा माना जाता था। वर्ष 1995 में जब जनता दल के अवधेश कुशवहा ने यहां जीत हासिल की तब उसके बाद से इस सीट का समीकरण बदल गया। यहां साल 2015 के चुनाव में आरजेडी के राजेंद्र कुमार ने कृष्णनंदन पासवान को हार का स्वाद चखाया था।