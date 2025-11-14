Hindustan Hindi News
Harsidhi Result LIVE: हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान या राजेंद्र कुमार, मतगणना के बाद जीत-हार का फैसला

संक्षेप: Harsidhi Assembly Seat Result Live 2025: पश्चिम चंपारण की हरसिद्धि विधानसभा सीट पर आज मतगणना हो रही है। इस सीट से बीजेपी ने कृष्णनंदन पासवान को टिकट थमाया है। कृष्णनंदन पासवान की इस सीट पर सीधी टक्कर राजद के राजेंद्र कुमार से है।

Fri, 14 Nov 2025 08:22 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Harsidhi Assembly Seat Result Live 2025: पूर्वी चंपारण की हरसिद्धि विधानसभा सीट पर मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है। पहले आधे घंटे बैलट पेपर से पड़े वोटों की गिनती के बाद ईवीएम के मतों की गिनती होगी। यहां मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णनंदन पासवान की सीधी टक्कर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी राजेंद्र कुमार से है। इस सीट पर जनसुराज पार्टी के अवधेश कुमार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हरसिद्धि विधानसभा सीट पर दूसरे चरण के तहत यानी 11 नवंबर को वोट डाले गए थे।

Harsidhi Assembly Seat Result Live 2025:

8:00 AM- Harsidhi Result LIVE: बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

साल 2020 में हरसिद्धि विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णनंदन पासवान को कुल 84,615 वोट मिले थे। इस चुनाव में उन्होंने राजद प्रत्याशी कुमार नागेंद्र बिहारी को परास्त किया था। कुमार नागेंद्र बिहारी को 68,930 वोट मिले थे। हरसिद्धि विधानसभा सीट पर पहले कांग्रेस का दबदबा माना जाता था। वर्ष 1995 में जब जनता दल के अवधेश कुशवहा ने यहां जीत हासिल की तब उसके बाद से इस सीट का समीकरण बदल गया। यहां साल 2015 के चुनाव में आरजेडी के राजेंद्र कुमार ने कृष्णनंदन पासवान को हार का स्वाद चखाया था।

साल 2011 की जनगणना के अनुसार हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण आबादी ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि यहां अनुसूचित जाति के मतदाता ही चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहां चुनाव में बाढ़ नियंत्रण, स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि जैसे मुद्दे छाए रहते हैं। यह सीट भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के बीच कड़े मुकाबले का गवाह रहा है। पिछले तीन चुनावों के परिणाम यह दर्शाते हैं कि यहां की जनता ने बारी-बारी से दोनों प्रमुख गठबंधनों को मौका दिया है। इस बार इस सीट पर जीत और हार के नतीजों पर सबकी नजर है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
