Harsidhi Assembly Seat MLA changes every 5 years on Gandhiji Satyagraha land हरसिद्धि विधानसभा सीट: गांधीजी के सत्याग्रह की भूमि पर हर पांच साल में बदल जाता है विधायक, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsHarsidhi Assembly Seat MLA changes every 5 years on Gandhiji Satyagraha land

हरसिद्धि विधानसभा सीट: गांधीजी के सत्याग्रह की भूमि पर हर पांच साल में बदल जाता है विधायक

बिहार की हरसिद्धि विधानसभा सीट पर अमूमन हर साल में विधायक बदलता रहता है। हिदायतुल्ला खान के अलावा कोई भी नेता लगातार दोबारा चुनाव नहीं जीत पाए। यह क्षेत्र महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रयोग की भूमि रहा है। 

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, ध्रुव नारायण सिंह, मोतिहारीThu, 4 Sep 2025 01:52 PM
share Share
Follow Us on
हरसिद्धि विधानसभा सीट: गांधीजी के सत्याग्रह की भूमि पर हर पांच साल में बदल जाता है विधायक

महात्मा गांधी के ‘सत्याग्रह’ के प्रयोग की भूमि रहा बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक रूप से संजीदा है। यहां के मतदाता हर पांच साल बाद अपना प्रतिनिधि बदल देते हैं। अपवाद सिर्फ कांग्रेस के दिग्गज नेता मो. हिदायतुल्ला खान रहे। वह इस सीट से चार बार विधायक रहे, जिनमें से तीन बार लगातार जीते। लेकिन, 1990 के बाद फिर किसी दल या चेहरे को लगातार दोबारा जीत का मौका नहीं मिला।

कभी कांग्रेस के गढ़ रहे हरसिद्धि में पहले समाजवादी धारा के क्षेत्रीय दलों ने और फिर 2010 में भाजपा ने पैठ बढ़ाई। 2008 के परिसीमन में यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। 1951 से 1990 तक कांग्रेस यहां से आठ बार जीती। सर्वाधिक चार बार जीतने वाले मो. हिदायतुल्लाह खान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। 1995 में कांग्रेस का किला ध्वस्त हुआ तो फिर इस दल से किसी को मौका नहीं मिला।

ये भी पढ़ें:नीतीश को चंपारण में झटका, बाहुबली की भौजाई मीना द्विवेदी ने जेडीयू छोड़ी

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए जाने के बाद 2010 में हुए चुनाव में इस सीट से कृष्णनंदन पासवान चुने गए। हालांकि 2015 में वह चुनाव हार गए। 2020 में दूसरी बार जीतने के बाद अभी गन्ना उद्योग मंत्री हैं। इस बार चुनाव में एनडीए के सामने अपनी जीत को बरकरार रखने की चुनौती है। इस क्षेत्र में कुशवाहा, मुस्लिम, दलित मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। जीत-हार में सवर्ण व अतिपिछड़ा वर्ग की अहम भूमिका होती है। यहां से राजद 2015 में जीत दर्ज कर चुका है। उधर, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर यहां 2022 से ही सक्रिय हैं। हाल ही में वह मटियरिया गांव में सभा कर चुके हैं।

सिर्फ 108 वोट से हारे अवधेश :

फरवरी 2005 में हुए चुनाव में अवधेश कुशवाहा लोजपा के टिकट पर जीते , पर अक्टूबर 2005 के उपचुनाव में महेश्वर सिंह (लोजपा) से अवधेश कुशवाहा (जनता दल) सिर्फ 108 वोटों के अंतर से हार गए।

ये भी पढ़ें:भोरे विधानसभा: इस बार NDA की अग्निपरीक्षा, करीबी मुकाबले में जीते थे सुनील कुमार

पेड़ के नीचे बापू ने सुनी थी किसानों की समस्याएं :

तुरकौलिया में ऐतिहासिक नीम का पेड़ है, जहां 4 अगस्त 1917 को महात्मा गांधी आए थे और किसानों की समस्याएं सुनी थीं।

बेतिया राज की जमीन बड़ा मुद्दा

चुनाव में बेतिया राज की जमीन का मुद्दा छाया रह सकता है। आजादी से पहले से तुरकौलिया व हरसिद्धि के हजारों किसान इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब जमीन उनसे छीनी जा रही है। गायघाट में नया प्रखंड और डिग्री कॉलेज की मांग भी उठ रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव: जब एक निर्दलीय ने सीटिंग CM को हराया और खुद मुख्यमंत्री बन गया

हरसिद्धि विधानसभा सीट एक नजर में

इस विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 280152 है। इनमें 146191 पुरुष और 133961 महिला वोटर हैं। एक थर्ड जेंडर मतदाता भी है। हरसिद्धि विधानसभा सीट के पूरब में मोतिहारी, पश्चिम में गोविंदगंज, उत्तर में सुगौली और दक्षिण में केसरिया पड़ता है।

बीते 5 सालों में दिखे ये बदलाव-

⦁ पांच साल में विकास पर 308 करोड़ से अधिक राशि खर्च की गई

⦁ बेलिया धरती पर 520 बेड का आवासीय पिछड़ी, अति पिछड़ी जाति बालिका हाई स्कूल

⦁ बेलिया परती पर 120 बेड के अजा आवासीय विद्यालय का निर्माण

⦁ सड़क, पुल, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक भवन का निर्माण

ये भी पढ़ें:चैनपुर विधानसभा: बसपा से जीते जमा खान जदयू में आ गए, अब पूर्व BJP विधायक पर नजर

वायदे जो पूरे नहीं हुए-

⦁ हरसिद्धि में डिग्री कॉलेज नहीं खुलने से लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी

⦁ हरसिद्धि एवं तुरकौलिया में किसान सब्जी मंडी नहीं खुली

⦁ गायघाट में ब्लॉक एवं थाना (ओपी) नहीं खुला

⦁ धवही के धनौती नदी पर पुल का निर्माण नहीं हो सका

ये भी पढ़ें:मगध में महागठबंधन भारी, नई राह बनाने में जुटा NDA; 26 सीटों पर नजर

हरसिद्धि से विधायक एवं गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान का दावा है कि बीते पांच साल में क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया है। जो बाकी है, वह भी प्रक्रियाधीन है। जनता के भरोसे पर उतरने के लिए शत-प्रतिशत काम किया है। जनता से किया वादा धरातल पर दिखाई दे रहा है।

राजद के पूर्व कुमार नागेंद्र बिहारी का आरोप है कि गायघाट में नया ब्लॉक बनाने की मांग पूरी नहीं हुई। नया थाना (ओपी) भी नहीं खुला। पानापुर बाजार से सुगौली विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाली नदी पर पुल का निर्माण नहीं हुआ। धवही गांव स्थित नदी पर पुल निर्माण नहीं हुआ। हरसिद्धि एवं तुरकौलिया में किसान खेती पर निर्भर हैं, लेकिन सब्जी मंडी नहीं खुली।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव: फुलपरास विस सीट पर कौन मारेगा बाजी, JDU के गढ़ में राहुल भी जा रहे

हरसिद्धि विधानसभा सीट से कब कौन जीता

1951- हरिवंश सहाय, कांग्रेस

1957-पार्वती देवी, कांग्रेस

1962-नागेश्वर दत्त पाठक, कांग्रेस

1967-एसएम अब्दुल्ला, भाकपा

1969- नागेश्वर दत्त पाठक, कांग्रेस

1972- हिदायतुल्लाह खान, कांग्रेस

1977-युगल किशोर प्रसाद सिंह, जनता पार्टी

1980- हिदायतुल्लाह खान, कांग्रेस

1985- हिदायतुल्लाह खान, कांग्रेस

1990- हिदायतुल्लाह खान, कांग्रेस

1995- अवधेश प्रसाद कुशवाहा, जनता दल

2000- महेश्वर सिंह, समता पार्टी

2005 (फरवरी)- अवधेश प्रसाद कुशवाहा, लोजपा

2005 (अक्टूबर)- महेश्वर सिंह, लोजपा

2010- कृष्णनंदन पासवान, भाजपा

2015- राजेंद्र कुमार, राजद

2020-कृष्णनंदन पासवान, भाजपा