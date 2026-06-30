Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार के मुजफ्फरपुर में बारात में धांय-धांय, हर्ष फायरिंग में 3 लोगों को लगी गोली; हड़कंप

हिन्दुस्तान टीम हिन्दुस्तान संवाददाता, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरपुर में एक शादी समारोह में जमकर हर्ष फायरिंग हुई है। ताबड़तोड़ फायरिंग में तीन लोग जख्मी हो गए। इस घटना के बाद वहां अफरातफरी मच गई है। शादी में बारात के दौरान फायरिंग करने वाले की अभी पहचान की जा रही है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। 

बिहार के मुजफ्फरपुर में बारात में धांय-धांय, हर्ष फायरिंग में 3 लोगों को लगी गोली; हड़कंप

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हर्ष फायरिंग की घटना सामने आई है। यहां एक बारात के दौरान जमकर गोलियां चलीं। इस गोलीबारी में तीन लोगों को गोली लगी है। गोली लगने के बाद यहां अफरातफरी मच गई और शादी-बियाह की खुशियां काफूर हो गईं। यहां साहेबगंज में नगर परिषद के परसौनी जहांगीर वार्ड -21 में सोमवार की रात बारात के दरवाजा लगने के दौरान हर्ष फायरिंग में गोली लगने से तीन लोग घायल हो गए।

इस दौरान अफरातफरी मच गई। घायल परसौनी जहांगीर निवासी टेंट संचालक 35 वर्षीय अनिल पासवान को सीएचसी लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। उसके बाएं घुटने में गोली लगी है।गोली लगने से घायल दो अन्य लोगों में से एक को मोतिहारी की ओर इलाज के लिए ले जाने की बात बताई जा रही है, जबकि दूसरे को मुजफ्फरपुर शहर स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया है।

ये भी पढ़ें:पैसों का लालच देकर ईसाई बनाने का खेल, बिहार के सुपौल में धर्म परिवर्तन पर हंगामा
ये भी पढ़ें:बिहार के मोतिहारी में अटका मानसून, गोपालगंज-चंपारण में ऑरेंज अलर्ट; कहां आंधी

बताया जाता है कि केसरिया थाने के जगीराहां गांव से परसौनी जहांगीर गांव में मुकेश पाठक के यहां बारात आई थी। दरवाजा लगने के दौरान हर्ष फायरिंग की गई। बारात में भाेजपुरी गाने बज रहे थे और अवैध हथियार से फायरिंग की जा रही थी। गोली चलाने वाले युवक के नशे में होने की बात बताई गई है। फायरिंग की सूचना मिलने पर अपर थानेदार अशोक राम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। उन्होंने तीन लोगों को गोली लगने की बात कही । बताया जा रहा है कि बारात के दौरान फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान की जा रही है। पुलिस के पहुंचने से पहले खोखे छिपा दिए गए थे। पुलिस ने इस मामले में गहरी तफ्तीश शुरू कर दी है।

डीजे पर डांस को लेकर बाराती-सराती में मारपीट

इधर मुजफ्फरपुर के ही सकरा में बरियारपुर थाना क्षेत्र के बाजी मुखिया चौक पर रविवार की रात डीजे पर डांस को लेकर बाराती और सराती पक्ष भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। इसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। आक्रोशित लोगों ने बोलेरो और तीन बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर पहुंची बरियारपुर पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है।

ये भी पढ़ें:बिहार में 1 जुलाई से डिग्री कॉलेजों में नहीं होगी पढ़ाई, क्या पेच फंसा

बताया जाता है कि पवन मुखिया के यहां बेगूसराय से बारात आई थी। वे अपने रिश्तेदार की एक लड़की की शादी अपने घर से कर रहे थे। किसी तरह शादी की रस्म पूरी की गई। शादी के बाद वर-वधू को विदा कर दिया गया। थानेदार शिवचंद्र यादव ने बताया कि डीजे पर डांस करने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News Muzaffarpur अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।