नचनिया के ठुमके पर ठांय-ठांय, शादी समारोह में आए युवक को लगी गोली; जदयू नेता हिरासत में

संक्षेप: निवासी सुनील पटेल की लड़की की शादी थी। समियाने में नाच देखने के लिए बाराती और सराती पक्ष के लोग जुटे थे। नाच के दौरान हर्ष फायरिंग की गई है जिसमें नाच देख रहे युवक विकास को गोली लग गई।

बिहार के जहानाबाद में शादी समारोह में उस समय अफरातफरी मच गयी जब डांसर के ठुमके पर हर्ष फायरिंग होने लगी। शादी में आए एक युवक को गोली लग गई। घायल लड़के को स्थानीय अस्पताल से पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। इधर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष हिरासत में ले लिया जिन्हें बॉन्ड पर मुक्त किया गया। जैसे तैसे शादी की रस्में पूरी की गई।

जिले के मेहन्दिया प्रखंड के रूपाइच ग्राम में बीते गुरुवार की घटना है जहां बारात के दरम्यान हर्ष फायरिंग की गई। गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया जिसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना भेजा गया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रूपाइच ग्राम निवासी सुनील पटेल की लड़की की शादी थी। समियाने में नाच देखने के लिए बाराती और सराती पक्ष के लोग जुटे थे। नाच के दौरान हर्ष फायरिंग की गई है जिसमें नाच देख रहे युवक विकास कुमार उम्र (25 वर्ष) ग्राम शमशेर नगर जिला (औरंगाबाद) गोली लगने से घायल हो गया। इस घटना के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। आनन फानन में घटना की सूचना मेहंदिया पुलिस को दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल को हिरासत में ले लिया और थाना पर लाकर पूछताछ की।