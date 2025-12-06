Hindustan Hindi News
नचनिया के ठुमके पर ठांय-ठांय, शादी समारोह में आए युवक को लगी गोली; जदयू नेता हिरासत में

निवासी सुनील पटेल की लड़की की शादी थी। समियाने में नाच देखने के लिए बाराती और सराती पक्ष के लोग जुटे थे। नाच के दौरान हर्ष फायरिंग की गई है जिसमें नाच देख रहे युवक विकास को गोली लग गई।

Dec 06, 2025 10:20 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, जहानाबाद
बिहार के जहानाबाद में शादी समारोह में उस समय अफरातफरी मच गयी जब डांसर के ठुमके पर हर्ष फायरिंग होने लगी। शादी में आए एक युवक को गोली लग गई। घायल लड़के को स्थानीय अस्पताल से पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। इधर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष हिरासत में ले लिया जिन्हें बॉन्ड पर मुक्त किया गया। जैसे तैसे शादी की रस्में पूरी की गई।

जिले के मेहन्दिया प्रखंड के रूपाइच ग्राम में बीते गुरुवार की घटना है जहां बारात के दरम्यान हर्ष फायरिंग की गई। गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया जिसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना भेजा गया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रूपाइच ग्राम निवासी सुनील पटेल की लड़की की शादी थी। समियाने में नाच देखने के लिए बाराती और सराती पक्ष के लोग जुटे थे। नाच के दौरान हर्ष फायरिंग की गई है जिसमें नाच देख रहे युवक विकास कुमार उम्र (25 वर्ष) ग्राम शमशेर नगर जिला (औरंगाबाद) गोली लगने से घायल हो गया। इस घटना के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। आनन फानन में घटना की सूचना मेहंदिया पुलिस को दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल को हिरासत में ले लिया और थाना पर लाकर पूछताछ की।

इस संबंध में जानकारी देते हुए मेहंदिया थाना के अपर थानाध्यक्ष मनु कुमार ने बताया कि रुपाइच ग्राम में बारात में हर्ष फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। सूचना के बाद एक व्यक्ति जितेंद्र पटेल को पूछताछ के लिए थाना लाया गया। उन्हें पूछताछ के बाद बांड भरकर थाना से ही छोड़ दिया गया है। घायल युवक विकास ने अपने फर्दबयान में कहा है कि गोली किसने चलाया यह हमने नही देखा। उसके बाद अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घायल का बयान लेने के बाद हिरासत में लिए गये जदयू नेता को पुलिस ने छोड़ दिया।

