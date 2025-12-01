शादी में बहा खून; हर्ष फायरिंग में गोली लगने के अधेड़ की मौत, पिस्टल बरामद, 3 गिरफ्तार
सासाराम में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में 3 लोग गिरफ्तार कर लिया है और पिस्टल भी पुलिस ने बरामद किया है।
बिहार के सासाराम में शादी समारोह में खूनी खेल खेला गया। शिवसागर थाना क्षेत्र के थनुआ गांव मे हुई हर्ष फायरिंग में बक्सर जिला के एक व्यक्ति मौत हो गई। सासाराम एसडीपीओ वन दिलीप कुमार ने बताया कि शिवसागर थाना अंतर्गत थानुआ गांव में बारात के दौरान गोली चलने से बक्सर जिला से पहुंचे एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 50 वर्षीय नंदन कुमार सिंह के रूप में की गयी है। बारात ढोरार के कंचनपुर से आई थी।
पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है। शव को कब्जे में लेते पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल सासाराम में भेज दिया है। पुलिस ने मामले में 3 लोग गिरफ्तार कर अगली कार्रवाई जारी रखी है। इस मामले में पिस्टल भी पुलिस ने बरामद किया है। आरोपित के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस ऐक्शन में है। गिरफ्तार आरोपितों की हिस्ट्री खंगाली जा रही है। एसडीपीओ ने बताया कि शादी या अन्य किसी भी मौके पर हर्ष फायरिंग गैरकानूनी काम है। वर और वधू पक्ष के लोगों से पूछताछ की जा रही है।
बिहार में पुलिस मुख्यालय की ओर से लेटर जारी करके हर्ष फायरिंग पर बैन लगाया जा चुका है। इसके बाद भी ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। इससे पहले भी हर्ष फायरिंग में मौत की घटनाएं हो चुकी हैं। शनिवार को खगड़िया में शादी के बाद हर्ष फायरिंग में दूल्हे की जान चली गई। शादी होते ही दुल्हन विधवा हो गई। कई मामलों में वर या वधु पक्ष के रिश्तेदारों की जान जा चुकी है। छपरा में हर्ष फायरिंग में डांसर की मौत हो गई थी। इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। अक्सर मांग उठती है कि पुलिस को इस दिशा में सख्त कदम उठाना चाहिए। अक्सर हर्ष फायरिंग करने वाले कानूनी कार्रवाई से बच जाते हैं क्योंकि सभी पक्ष मिलकर मामले को मैनेज कर लिया जाता है।