Harnaut Result LIVE: हरनौत में मतगणना शुरू; हरिनारायण सिंह या अरुण कुमार में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Harnaut Assembly Seat Result LIVE 2025: नालंदा जिले की हरनौत असेंबली सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि हरिनारायण सिंह फिर से चुनाव जीत पाते हैं या फिर कांग्रेस के अरुण कुमार से हार जाते हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में नालंदा जिले की हरनौत सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। कांग्रेस के अरुण कुमार और जेडीयू के हरिनारायण सिंह में हार-जीत का मुकाबला है। साल 2020 के चुनाव में भी हरिनारायण सिंह ने जीत दर्ज की थी। अब देखना यह है क्या इस चुनाव में हरिनारायण पिर से जीत पाते हैं या फिर कांग्रेस बाजी मार लेती है।

सुबह 8 बजे- मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी. ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे.

मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी. ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

हरनौत विधानसभा सीट नालंदा जिले में आती है। यह नालंदा लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है। यह सीट नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है। उनका पैतृक गांव कल्याण बिगहा इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। नीतीश ने हरनौत से चार बार चुनाव लड़ा था, लेकिन दो बार ही जीत पाए थे। हरनौत विधानसभा सीट 70 के दशक में अस्तित्व में आई, इसे जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) का गढ़ माना जाता है।

नीतीश कुमार ने हरनौत से 1985 और 1995 में चुनाव जीता था। 85 में वे जनता पार्टी और 95 में समता पार्टी से विधायक रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। जेडीयू के हरि नारायण सिंह ने लगातार तीन बार हरनौत से चुनाव जीता। इससे पहले जेडीयू के ही सुनील कुमार लगातार दो बार विधायक रहे। कांग्रेस, लोजपा और आरजेडी हरनौत में कभी चुनाव नहीं जीत पाई।