1992 बैच की आईएएस अधिकारी हरजोत कौर को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं का पारदर्शी आयोजन उनकी पहली प्राथमिकता होगी। सैनिटरी पैड पर विवादित बयान को लेकर चर्चा में रही थीं।

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को नई अध्यक्ष मिल गई हैं। 1992 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हरजोत कौर को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। हरजोत कौर 29 नवंबर से अध्यक्ष का पदभार संभालेंगी। इससे एक दिन पहले यानी 28 नवंबर को वह भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेंगी। इससे पहले उन्हें आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद हरजोत कौर ने कहा कि परीक्षाओं का पारदर्शी तरीके से आयोजन कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। BPSC में अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने से पहले वह बिहार सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों में काम कर चुकी हैं।

कौर कटिहार और बेगूसराय की जिलाधिकारी भी रह चुकी हैं। इसके अलावा महिला और बाल विकास निगम की अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, समाज कल्याण विभाग और खान एवं भूतत्व विभाग में अपर मुख्य सचिव सहित कई पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। केंद्र सरकार में भी उन्होंने उप सचिव और निदेशक के रूप में काम किया है। हरजोत कौर 2022 में सैनिटरी पैड को लेकर दिए गए अपने एक बयान के कारण भी चर्चा में आई थीं।

सैनिटरी पैड पर बयान से चर्चा में आईं पटना में यूनिसेफ के एक कार्यक्रम के दौरान एक लड़की ने उनसे पूछा था कि क्या सरकार लड़कियों को 20-30 रुपये का सैनिटरी पैड उपलब्ध नहीं करा सकती। इस पर हरजोत कौर ने कहा था कि इस मांग का कोई अंत नहीं है। आज सैनिटरी पैड मांगा जा रहा है, कल जींस-पैंट और परसों सुंदर जूते भी मांगे जा सकते हैं। उन्होंने परिवार नियोजन के संदर्भ में मुफ्त निरोध देने की बात भी कही थी। उनके इस बयान की काफी आलोचना हुई थी।