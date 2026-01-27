Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsHar Har Mahadev Nityanand Rai started chanting slogans when asked about UGC new rules controversy
हर हर महादेव.... यूजीसी विवाद पर सवाल के जवाब में जयकारे लगाने लगे नित्यानंद राय

संक्षेप:

यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस पर जब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से सवाल किया गया, तो वे हर-हर महादेव का नारा लगाकर मुद्दे से पल्ला झाड़ने लगे।

Jan 27, 2026 12:19 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए समानता नियमों पर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। इस बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री नित्यानंद राय से जब इस बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। वे पत्रकारों के सवाल का जवाब देने के बजाय हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। यह अब चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर उनके बयान को खूब वायरल किया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय 3 दिन पहले बिहार के हाजीपुर स्थित कौनहारा घाट गज-ग्राह मूर्ति के शिलान्यास समारोह में पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज में काफी आक्रोश है, क्या कहेंगे? नित्यानंद ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और जोर से हर-हर महादेव का नारा लगाया। फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, हरिहर नाथ, पातलेश्वर नाथ और भारत माता की जय बोलने लगे।

दरअसल, यूजीसी ने हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राओं के साथ भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत सभी यूनिवर्सिटी-कॉलेजों में एक इक्विटी यूनिट बनाई जाएगी। अगर किसी छात्र के साथ जातिगत भेदभाव होता है तो वह शिकायत कर सकता है। हालांकि, सवर्ण वर्ग के छात्र-छात्राएं इस नियम का विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ मुहिम छिड़ गई है।

उत्तर प्रदेश में तो यह मुद्दा राजनीतिक घमासान बन गया है। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नोएडा में भाजपा युवा मोर्चा के नेता राजू पंडित ने भी इस्तीफा दे दिया। इससे केंद्र सरकार पर यूजीसी के नए नियमों में बदलाव का दबाव बढ़ रहा है। वहीं, नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पिछले दिनों मीडिया से बातचीत में कहा था कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर बिहार में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
