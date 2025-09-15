Hindi NewsBihar NewsHappy Jumla Diwas Lalu taunts PM Modi Bihar visit What he said in 12 second video
जुमला दिवस की शुभकामनाएं, PM मोदी के बिहार दौरे पर लालू का तंज; 12 सेकेंड के वीडियो में क्या कहा
लालू प्रसाद ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तंज कसा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लालू प्रसाद ने बिहार वासियों को जुमला दिवस की शुभकामनाएं दी है। 12 सेकेंड का वीडियो भी उनकी ओर से शेयर किया गया है।
Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 09:13 AM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर पूर्णिया आने वाले हैं। एयरपोर्ट, वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 40 हजार करोड़ की योजनाओं की सौगात पीएम देंगे। लेकिन पीएम के आगमन पर राजनीति भी सुलग रही है। तेजस्वी यादव के बाद लालू प्रसाद ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तंज कसा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लालू प्रसाद ने बिहार वासियों को जुमला दिवस की शुभकामनाएं दी है। 12 सेकेंड का वीडियो भी उनकी ओर से शेयर किया गया है।
