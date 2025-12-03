उलटा लटकाया, फिर गर्दन पर वार; लड़की के चक्कर में दोस्त का पबजी स्टाइल में मर्डर

संक्षेप: बिहार के कटिहार जिले में पश्चिम बंगाल के एक लड़के की उसके दोस्त ने मोबाइल गेम पबजी स्टाइल में हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया। दोनों के बीच पब गेम और एक लड़की को लेकर विवाद था।

बिहार के कटिहार जिले में लड़की के चक्कर में दोस्त का पबजी स्टाइल में मर्डर कर दिया गया। यह सनसनीखेज वारदात अमदाबाद थाना क्षेत्र की है। मृतक नाबालिग था, उसका शव कुएं से बरामद किया गया। पुलिस ने इस मर्डर केस में चार नाबालिग लड़कों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। इसमें से एक किशोर को पकड़कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। मृतक और आरोपी सभी पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने अपने दोस्त को मोबाइल गेम पबजी के अंदाज में पहले उलटा लटकाया, फिर उसकी गर्दन पर वारकर मार दिया।

थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर कुंदन कुमार के अनुसार हत्या का कारण पबजी गेम और एक लड़की से जुड़ा विवाद सामने आया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपने ही दोस्त की हत्या उसी तरीके से की, जैसा पबजी दुश्मन को मारने का अंदाज दिखाया जाता है। जांच में यह बात सामने आई कि पहले किशोर को उलटा लटकाया गया और उसके बाद गले के विभिन्न हिस्सों में नुकीली वस्तु से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद सबूत मिटाने की नीयत से शव को कुएं में फेंक दिया गया।

फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस ने घटनास्थल का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच में भी यही खुलासा हुआ कि वारदात को बेहद योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। थानाध्यक्ष ने कहा कि सभी आरोपी नाबालिग हैं और फरार अन्य किशोरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।