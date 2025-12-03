Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsHanged upside down then stabbed in neck; friend murdered in PUBG style over girl dispute
उलटा लटकाया, फिर गर्दन पर वार; लड़की के चक्कर में दोस्त का पबजी स्टाइल में मर्डर

उलटा लटकाया, फिर गर्दन पर वार; लड़की के चक्कर में दोस्त का पबजी स्टाइल में मर्डर

संक्षेप:

बिहार के कटिहार जिले में पश्चिम बंगाल के एक लड़के की उसके दोस्त ने मोबाइल गेम पबजी स्टाइल में हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया। दोनों के बीच पब गेम और एक लड़की को लेकर विवाद था।

Wed, 3 Dec 2025 09:03 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, कटिहार
share Share
Follow Us on

बिहार के कटिहार जिले में लड़की के चक्कर में दोस्त का पबजी स्टाइल में मर्डर कर दिया गया। यह सनसनीखेज वारदात अमदाबाद थाना क्षेत्र की है। मृतक नाबालिग था, उसका शव कुएं से बरामद किया गया। पुलिस ने इस मर्डर केस में चार नाबालिग लड़कों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। इसमें से एक किशोर को पकड़कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। मृतक और आरोपी सभी पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने अपने दोस्त को मोबाइल गेम पबजी के अंदाज में पहले उलटा लटकाया, फिर उसकी गर्दन पर वारकर मार दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर कुंदन कुमार के अनुसार हत्या का कारण पबजी गेम और एक लड़की से जुड़ा विवाद सामने आया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपने ही दोस्त की हत्या उसी तरीके से की, जैसा पबजी दुश्मन को मारने का अंदाज दिखाया जाता है। जांच में यह बात सामने आई कि पहले किशोर को उलटा लटकाया गया और उसके बाद गले के विभिन्न हिस्सों में नुकीली वस्तु से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद सबूत मिटाने की नीयत से शव को कुएं में फेंक दिया गया।

फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस ने घटनास्थल का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच में भी यही खुलासा हुआ कि वारदात को बेहद योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। थानाध्यक्ष ने कहा कि सभी आरोपी नाबालिग हैं और फरार अन्य किशोरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

ये भी पढ़ें:सीवान में मुखिया की बीच सड़क हत्या, बदमाशों ने कनपटी पर पिस्टल सटाकर गोली मारी

मृतक के परिजन ने दो दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के एक थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी बीच अमदाबाद में कुएं से लाश मिलने की जानकारी के बाद बंगाल पुलिस भी जांच में शामिल हो गई है। पबजी गेम की तर्ज पर हत्या किए जाने की घटना से स्थानीय लोग भी हैरान हैं। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से जांच कर रही है और शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Pubg Murder In Bihar Pubg Game अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।