हथकड़ी घड़ी, जेल ससुराल; काली पाण्डेय को रॉबिन हुड कहलाना पसंद था, बनी थी 'प्रतिघात' फिल्म
काली पांडे हनक और ठसक के साथ वे अपने समकालीन सत्ताधीशों को दो टूक कहने से कभी नहीं हिचकते थे। गोपालगंज के विधायक रहते पिपरा-पिपरासी बांध निर्माण में घोटाले को विधानसभा में उठाकर उन्होंने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया था।
कोई उन्हें बाहुबली कहता था, कोई सियासत का माहिर खिलाड़ी। इन विशेषणों से उन्हें एतराज नहीं था। मगर खुद के लिए रॉबिन हुड का संबोधन उन्हें बेहद पसंद था। उन्हें चाटुकारिता की राजनीति पसंद नहीं थी। समाज के लिए जीना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। आम अवाम के दुख-दर्द की आवाज़ बुलंद करने के लिए वे दहाड़ लगाते थे। उनकी हुंकार गोपालगंज से लेकर दिल्ली तक गूंजती थी।
हनक और ठसक के साथ वे अपने समकालीन सत्ताधीशों को दो टूक कहने से कभी नहीं हिचकते थे। गोपालगंज के विधायक रहते पिपरा-पिपरासी बांध निर्माण में घोटाले को विधानसभा में उठाकर उन्होंने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया था। वाकई, पूर्व सांसद 79 वर्षीय काली प्रसाद पाण्डेय के निधन से उनके 45 वर्षों के एक युग का अंत हो गया। अपनी जनपक्षधर राजनीति के दम पर उन्होंने विधान सभा से लेकर लोकसभा तक का सफर तय किया।
जेल में रहते निर्दलीय जीते थे गोपालगंज सीट
काली पांडे ने 1980 में गोपालगंज विधान सभा क्षेत्र से बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार जीत दर्ज की। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति लहर चली। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला। लेकिन इसी दौर में, एक मामले में पटना सेंट्रल जेल में रहते हुए भी स्व. पाण्डेय ने गोपालगंज लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लहर के विपरीत जीत दर्ज की और अपनी लोकप्रियता साबित की। इस धमाकेदार जीत ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में सुर्खियों में ला दिया। मगर उन्हें कोई गुमान नहीं हुआ। उन्होंने इसे जनता की जीत बताया। हालांकि 90 के दशक के बाद वे वोट बैंक की राजनीति की जकड़ से बच नहीं सके। वे कांग्रेस व लोजपा में भी रहे। मगर दोबारा कभी चुनाव नहीं जीत सके। बावजूद इसके समाज और लोगों के लिए जीते रहे। उनके ग़म और खुशी में शरीक होते रहे।
हथकड़ी को कहते थे कलाई की घड़ी
स्व. पाण्डेय कहते थे कि ‘हथकड़ी तो मेरे लिए कलाई घड़ी है और जेल ससुराल।’ उन्होंने खुद बताया था कि पूर्व सांसद नगीना राय पर हमले की घटना में वे जेल नहीं गए होते तो राजनीति में उन्हें सफलता नहीं मिलती। जेल के कैदियों ने तब उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए चंदा कर पौने दो लाख रुपए दिए थे।
नामांकन में उमड़ा था जन सैलाब
पत्रकार विजय तिवारी बताते हैं कि 1984 में जब वे जेल में रहते हुए लोकसभा प्रत्याशी बने, तब नामांकन के दिन गोपालगंज की सड़कों पर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोग दो दिन पहले ही जुटने लगे थे। बैठने और सोने के लिए जगह-जगह पुआल बिछाई गई थी। सड़कों पर नारे गूंज रहे थे - ‘काली पाण्डेय मत घबराना, तेरे पीछे पूरा जमाना।’ यह उनकी लोकप्रियता का उदाहरण था।
प्रतिघात फिल्म हुई थी चर्चित
स्व. पाण्डेय के जीवन पर ‘प्रतिघात’ फिल्म बनी थी। इसमें उनका शैडो किरदार दिखाया गया था। तब उन्होंने कहा था - ‘फिल्म समाज का आइना है, इसमें बुरा क्या है?’ बकौल उनके, राइफल-बंदूक से नहीं, जनता की ताकत से कोई बाहुबली बनता है।