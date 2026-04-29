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हमारा ही वर्चस्व रहेगा, भागलपुर में ईओ को गोली मारते वक्त चिल्ला रहे थे हत्यारे; ऑफिस में मौजूद लोग क्या बोले

Apr 29, 2026 05:47 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, भागलपुर
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स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य संजय चौधरी ने बताया कि गोली मारने के दौरान एक अपराधी कह रहा था कि नगर परिषद में उसके अलावा किसी और का नहीं चलने वाला है। उनपर गोली चलते ही हमलोग चैंबर से जान बचाकर बाहर भागे।

हमारा ही वर्चस्व रहेगा, भागलपुर में ईओ को गोली मारते वक्त चिल्ला रहे थे हत्यारे; ऑफिस में मौजूद लोग क्या बोले

भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय परिसर में मंगलवार की शाम 4.05 बजे नकाबपोश अपराधियों ने कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की सभापति के चैंबर में गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने परिषद के सभापति राजकुमार गुड्डू को भी गोली मारी। उनकी हालत गंभीर है। कार्यपालक पदाधिकारी को तीन गोली मारने की बात सामने आई है। गोली उनके सिर में मारी गई। सभापति को दो गोली मारी गई है जो उनके सिर व सीने में फंसी है। भाजपा से जुड़े सभापति को मायागंज अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद देर शाम पटना रेफर कर दिया गया है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है।

इस गोलीबारी के वक्त स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य संजय चौधरी ईओ के दफ्तर में ही मौजूद थे। संजय चौधरी ने बताया कि घटना के समय मैं कार्यपालक पदाधिकारी के चैंबर में ही मौजूद था। नकाबपोश तीन बदमाश हथियार के साथ चैंबर में घुस गए। घुसते ही उन्होंने नगर परिषद के सभापति राजकुमार गुड्डू को गोली मार दी। गोली मारने के दौरान एक अपराधी कह रहा था कि नगर परिषद में उसके अलावा किसी और का नहीं चलने वाला है। उनपर गोली चलते ही हमलोग चैंबर से जान बचाकर बाहर भागे। अपराधियों ने कार्यपालक पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी।

फाइलों पर हस्ताक्षर करा रहा था, तभी झोले से हथियार निकाल शुरू कर दी फायरिंग

संजय चौधरी के अलावा सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक सहायक कुंदन कुमार शाम के करीब चार बजे थे। मैं कुछ विकास योजनाओं की फाइलों पर हस्ताक्षर कराने के लिए सभापति के कक्ष में पहुंचा था। मैं सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी के सामने वाली मेज की दूसरी तरफ बैठा था। कमरे में कार्यालय कर्मी शीला कुमारी भी कुछ कागजात लेकर खड़ी थीं। वहीं, पार्षद संजय कुमार चौधरी और नवीन कुमार बन्नी पहले से बैठकर सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी से किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे।

अचानक कुछ लोग बिना किसी आहट या अनुमति के सभापति कक्ष के भीतर दाखिल हुए। उन लोगों ने आते ही अपने पास रखे झोले से हथियार निकाले और देखते ही देखते ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग से मेरा दिमाग सुन्न हो गया। हमलावरों के निशाने पर सीधे तौर पर सभापति ही थे। मैं चैंबर से बाहर भागा, तब तक अपराधी करीब पांच-छह राउंड फायरिंग कर दी। मेरे साथ शीला और दोनों पार्षद भी जान बचाकर बाहर भागे।ने कहा कि

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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