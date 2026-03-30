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तोहरा जइसन केहू नईखे... नीतीश के इस्तीफे पर जीतनराम मांझी का भोजपुरी अंदाज सामने आया

Mar 30, 2026 07:20 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को नए बिहार का सृजनकर्ता बताते हुए कहा कहा है कि राज्य आगे भी उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा।

तोहरा जइसन केहू नईखे... नीतीश के इस्तीफे पर जीतनराम मांझी का भोजपुरी अंदाज सामने आया

Jitan Ram Manjhi on Nitish Kumar Resignation: केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। बिहार सीएम के इस्तीफे पर उन्होंने भोजपुरी में प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार को नए बिहार का सृजनकर्ता बताते हुए कहा कहा है कि राज्य आगे भी उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा। जीतनराम मांझी पहले भी नीतीश कुमार की तारीफ में कशीद गढ़ चुके हैं। हालांकि, समय समय पर वे नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति की आलोचना भी करते रहते हैं।

नीतीश कुमार ने सोमवार को विधान परिषद की सीट से इस्तीफा दे दिया। 20 सालों से एमएलसी रहे नीतीश कुमार ने मात्र 8 लाइन में त्याग पत्र दे दिया। उनके इस्तीफे पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री सह हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा(हम) के संरक्षक जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार को महान नेता बताया है। उनके इस्तीफे की तस्वीर शेयर करते हुए मांझी ने सोशल मीडिया पर भोजपुरी के एक गाने के माध्यम से अपनी भावना का इजहार किया है। उन्होंने लिखा है, “तहरा जईसन केहू नईखें,तू बे-जोड़ बाड़ा हो…आपके मार्गदर्शन से ही बिहार चलेगा नीतीश जी। आप इस नए बिहार के सृजनकर्ता हैं।”

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उधर हम (सेकुलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार सरकार के लघु सिंचाई मंत्री संतोष कुमार सुमन(जीतनराम मांझी के पुत्र) ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति पर प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विधान परिषद सदस्य पद से इस्तीफे के इस भावनात्मक क्षण पर मन अत्यंत भावुक है। मुझे उनका सदन में सदस्य के रूप में साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहीं मंत्रिमंडल में उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद का भी सदा लाभ मिला। उनका सान्निध्य और अभिभावकत्व मेरे जैसे अनेक जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है।

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उन्होंने कहा कि नीतीश जी का सरल व्यक्तित्व, दूरदर्शी सोच और जनहित के प्रति समर्पण सदैव हम सबको मार्ग दिखाता रहेगा। यह एक पद का परिवर्तन मात्र है, लेकिन उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहेगा। उनके प्रति हृदय से आदर, सम्मान और शुभकामनाएं..

इससे पहले नीतीश के इस्तीफे पर मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी भावुक हो गए। अशोक चौधरी तो रोने लगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बिना सदन अच्छा नहीं लगेगा। देश में नीतीश कुमार जैसा कोई दूसरा नेता नहीं होगा। उनमें एक अभिभावक, एक प्रशासक, राजनेता, एक पार्लियामेंटेरियन के सारे आदर्श गुण मौजूद हैं। 12 सालों में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। कभी डांटा तो कभी संकट से निकाला भी।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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