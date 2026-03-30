तोहरा जइसन केहू नईखे... नीतीश के इस्तीफे पर जीतनराम मांझी का भोजपुरी अंदाज सामने आया

जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को नए बिहार का सृजनकर्ता बताते हुए कहा कहा है कि राज्य आगे भी उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा।

Jitan Ram Manjhi on Nitish Kumar Resignation: केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। बिहार सीएम के इस्तीफे पर उन्होंने भोजपुरी में प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार को नए बिहार का सृजनकर्ता बताते हुए कहा कहा है कि राज्य आगे भी उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा। जीतनराम मांझी पहले भी नीतीश कुमार की तारीफ में कशीद गढ़ चुके हैं। हालांकि, समय समय पर वे नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति की आलोचना भी करते रहते हैं।

नीतीश कुमार ने सोमवार को विधान परिषद की सीट से इस्तीफा दे दिया। 20 सालों से एमएलसी रहे नीतीश कुमार ने मात्र 8 लाइन में त्याग पत्र दे दिया। उनके इस्तीफे पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री सह हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा(हम) के संरक्षक जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार को महान नेता बताया है। उनके इस्तीफे की तस्वीर शेयर करते हुए मांझी ने सोशल मीडिया पर भोजपुरी के एक गाने के माध्यम से अपनी भावना का इजहार किया है। उन्होंने लिखा है, “तहरा जईसन केहू नईखें,तू बे-जोड़ बाड़ा हो…आपके मार्गदर्शन से ही बिहार चलेगा नीतीश जी। आप इस नए बिहार के सृजनकर्ता हैं।”

उधर हम (सेकुलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार सरकार के लघु सिंचाई मंत्री संतोष कुमार सुमन(जीतनराम मांझी के पुत्र) ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति पर प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विधान परिषद सदस्य पद से इस्तीफे के इस भावनात्मक क्षण पर मन अत्यंत भावुक है। मुझे उनका सदन में सदस्य के रूप में साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहीं मंत्रिमंडल में उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद का भी सदा लाभ मिला। उनका सान्निध्य और अभिभावकत्व मेरे जैसे अनेक जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है।

उन्होंने कहा कि नीतीश जी का सरल व्यक्तित्व, दूरदर्शी सोच और जनहित के प्रति समर्पण सदैव हम सबको मार्ग दिखाता रहेगा। यह एक पद का परिवर्तन मात्र है, लेकिन उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहेगा। उनके प्रति हृदय से आदर, सम्मान और शुभकामनाएं..