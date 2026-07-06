नाखून कटाकर शहीद; जीतनराम मांझी ने चिराग पासवान को लपेटा, संतोष सुमन को लालू की याद दिलाई

चिराग पासवान का नाम लिए बगैर जीतनराम मांझी ने कहा कि कुछ लोग नाखून कटाकर शहीद कहलाना चाहते हैं।

Jitan Ram Manjhi Vs Chirag Paswan: केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यक्रम में चिराग पासवान पर निशाना साधा। नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग नाखून कटाकर शहीद कहलाना चाहते हैं। उन्होंने अपने बेटे बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन को खुलकर बोलने की नसीहत दी तो राजनैतिक विरोधि लालू प्रसाद यादव की एक पुरानी बात के लिए तारीफ भी किया। मांझी ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि हर हाल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हर काम का समर्थन करें।

सोमवार को पटना में हम सेक्युलर के राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें एक बार फिर अनिल सिंह को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम में पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी ने ऐसा बयान दिया जो सियासत सुलगाने वाला है। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि कुछ नेता राजनैतिक लाभ लेने के लिए कहते हैं कि जबतक वह हैं तब तक आरक्षण और संविधान को कोई नहीं हटा सकता। मेरा कहना है कि जबतक केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में सम्राट चौधरी हैं तबतक आरक्षण और संविधान को कोई खतरा नहीं है। ये जिम्मेवारी लेने वाले कौन होते हैं। ये नाखून कटाकर शहीद कहलाना चाहते हैं। ऐसे ही बोल बोलकर और फोटो छपवा कर विधानसभा में सीट ले लिया और हम को 6 सीटों का झुनझुना थमा दिया गया। इसलिए, संतोष तुम भी बोलो। मुंह बंद रखने से नहीं होता होता है। जो दिखता है वही बिकता है।

लालू यादव ने क्या कहा था? जीतनराम मांझी ने कहा कि लालू यादव कहते थे कि जीतनराम मांझी को कोई नहीं पहचान रहा है। जीतन मांझी के पास 11 परसेंट ठोका हुआ वोट है। वे सही कहते थे। हमारा यह वोट है। इसलिए बोलना शुरू करो। हम संरक्षक ने कहा कि कुछ लोग सीएम सम्राट चौधरी को टारगेट करते हैं। उन्हें सम्राट चौधरी का काम पसंद नहीं आता है। ऐसे में हम सभी लोगों का धर्म बनता है कि सम्राट चौधरी को सपोर्ट करें। वे कोई भी काम करें, उनके हर काम का समर्थन करें।