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नाखून कटाकर शहीद; जीतनराम मांझी ने चिराग पासवान को लपेटा, संतोष सुमन को लालू की याद दिलाई

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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चिराग पासवान का नाम लिए बगैर जीतनराम मांझी ने कहा कि कुछ लोग नाखून कटाकर शहीद कहलाना चाहते हैं।

नाखून कटाकर शहीद; जीतनराम मांझी ने चिराग पासवान को लपेटा, संतोष सुमन को लालू की याद दिलाई

Jitan Ram Manjhi Vs Chirag Paswan: केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यक्रम में चिराग पासवान पर निशाना साधा। नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग नाखून कटाकर शहीद कहलाना चाहते हैं। उन्होंने अपने बेटे बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन को खुलकर बोलने की नसीहत दी तो राजनैतिक विरोधि लालू प्रसाद यादव की एक पुरानी बात के लिए तारीफ भी किया। मांझी ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि हर हाल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हर काम का समर्थन करें।

सोमवार को पटना में हम सेक्युलर के राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें एक बार फिर अनिल सिंह को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम में पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी ने ऐसा बयान दिया जो सियासत सुलगाने वाला है। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि कुछ नेता राजनैतिक लाभ लेने के लिए कहते हैं कि जबतक वह हैं तब तक आरक्षण और संविधान को कोई नहीं हटा सकता। मेरा कहना है कि जबतक केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में सम्राट चौधरी हैं तबतक आरक्षण और संविधान को कोई खतरा नहीं है। ये जिम्मेवारी लेने वाले कौन होते हैं। ये नाखून कटाकर शहीद कहलाना चाहते हैं। ऐसे ही बोल बोलकर और फोटो छपवा कर विधानसभा में सीट ले लिया और हम को 6 सीटों का झुनझुना थमा दिया गया। इसलिए, संतोष तुम भी बोलो। मुंह बंद रखने से नहीं होता होता है। जो दिखता है वही बिकता है।

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लालू यादव ने क्या कहा था?

जीतनराम मांझी ने कहा कि लालू यादव कहते थे कि जीतनराम मांझी को कोई नहीं पहचान रहा है। जीतन मांझी के पास 11 परसेंट ठोका हुआ वोट है। वे सही कहते थे। हमारा यह वोट है। इसलिए बोलना शुरू करो। हम संरक्षक ने कहा कि कुछ लोग सीएम सम्राट चौधरी को टारगेट करते हैं। उन्हें सम्राट चौधरी का काम पसंद नहीं आता है। ऐसे में हम सभी लोगों का धर्म बनता है कि सम्राट चौधरी को सपोर्ट करें। वे कोई भी काम करें, उनके हर काम का समर्थन करें।

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भरत तिवारी कांड में भी मतभेद दिखे

भरत तिवारी एनकाउंटर प्रकरण में भी जीतनराम मांझी और चिराग पासवान के बीच मतभेद सामने आया। चिराग पासवान शुरू से ही पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते रहे। भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि सरेंडर करने के बाद गोली मार देना कहीं से उचित नहीं है। इस में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीएम सम्राट चौधरी से मिलकर बात करेंगे। दूसरी ओर जीतनराम मांझी ने बार बार पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया। कहा कि कोई पुलिस को पिस्टल दिखाएगा तो उसके साथ सख्ती से काम लिया जाएगा। पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया है।

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लेखक के बारे में

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टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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