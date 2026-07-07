Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bihar Weather: मानसून में भी बिहार की आधी नदियां पानी को तरस रहीं, आज कहां-कहां होगी बारिश; मौसम का हाल

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

Bihar Weather: बिहार में मानसून के बावजूद बारिश बेहद कम हो रही है। हालत यह है कि राज्य की आधी से ज्यादा नदियां पानी के लिए तरस रही हैं। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। 

Bihar Weather: मानसून में भी बिहार की आधी नदियां पानी को तरस रहीं, आज कहां-कहां होगी बारिश; मौसम का हाल

Bihar Weather: बिहार में मानसून को आए तो कई दिन हो चुके हैं लेकिन हालत यह है कि राज्य की आंधी से ज्यादा नदियां पानी के लिए तरस रही हैं। देश के कई राज्यों में बारिश ने तबाही मचा रखी है, लेकिन बिहार पर सूखे के बादल मंडरा रहे हैं। मानसून को दस्तक दिए हुए एक माह होने को है पर राज्य की आधी से अधिक नदियां खुद पानी को तरस रही हैं। सूबे की प्रमुख 81 नदियों में 20 पूरी तरह सूखी हैं तो 22 में इतना भी पानी नहीं है कि उसकी मापी हो सके। जिन नदियों में पानी है, वह भी खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही है। कोसी, गंडक, सोन, गंगा सहित अन्य बड़ी नदियों में उसकी क्षमता का एक चौथाई पानी भी अब तक नहीं आ सका है। मानसून के प्रभावी न होने का असर खेती-किसानी से लेकर मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।

सोमवार को आद्रा बीत चुका, पर सिर्फ सात फीसदी ही रोपनी हो पाई। 18 जिलों में तो रोपनी शुरू भी नहीं हो सकी है। किसानों को पशुओं के लिए चारे और सिंचाई के लिए पानी की चिंता सता रही है। कई जिले में तो भूमिगत जल का स्तर नीचे जाने से पेयजल की किल्लत शुरू हो चुकी है। 11 जून को बिहार में मानसून ने दस्तक दी थी। मौसम विभाग के मुताबिक छह जुलाई तक 55 फीसदी कम बारिश हुई है। अबतक 230 मिलीमीटर बारिश की जगह सिर्फ 103 मिमी ही बारिश हुई है।

ये भी पढ़ें:बिहार में स्टेट हाईवे और पुलों पर टोल टैक्स की नीति लागू, कितना शुल्क लगेगा

जल संसाधन विभाग बाढ़ अवधि (एक जून से) में 81 नदियों के जलस्तर की दैनिक रिपोर्ट लेता है। इसके लिए 117 स्थानों पर रेन गेज की व्यवस्था की गई है। सोमवार (छह जुलाई) की शाम तक बिहार की कोई नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं है। 20 सूख चुकी हैं तो 22 नदियां पानी कम होने के चलते नाला जैसी बह रही हैं। जिन 20 नदियों में पानी नहीं हैं, वे बरसाती ही हैं। दिसंबर के बाद से ही इन नदियों के सूखने का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। अभी तक इनमें पानी नहीं आया है। उत्तर बिहार की जिन नदियों में जून के बाद पानी आना शुरू होता है, वहां भी स्थिति भयावह है। विशेषज्ञ मानते हैं कि नियमित बारिश होने के कारण पहले सभी नदियों में पानी रहा करता था। बारिश न होने से ज्यादातर नदियां संकट में हैं।

बड़ी नदियों में भी कम पानी

नेपाल में बारिश के कारण 22 जून को कोसी में अधिकतम एक लाख 86 हजार क्यूसेक पानी आया था। इस नदी के जलस्राव का रिकॉर्ड अधिकतम नौ लाख 13 हजार क्यूसेक (वर्ष 1968 में) है। इसी तरह गंडक में पांच जुलाई को अधिकतम 81 हजार क्यूसेक पानी आया। 2003 में गंडक में अधिकतम छह लाख 39 हजार क्यूसेक पानी आया था। सोन मेंपांच जुलाई को अधिकतम 7350 क्यूसेक ही पानी आया है। 1975 में सोन में अधिकतम 14 लाख 48 हजार क्यूसेक पानी का रिकॉर्ड रहा है। उत्तरी कोयल में इस वर्ष पांच जुलाई को अधिकतम 1368 क्यूसेक पानी आ सका है। अन्य नदियों का जलस्तर भी खतरे के निशान से काफी नीचे है।

ये भी पढ़ें:मृत रैयतों के उत्तराधिकारियों के घर जाकर जमाबंदी कराएंगे कर्मचारी, फरमान जारी

आज कहां होगी बारिश

नमी का प्रवाह बढ़ने से पूरे बिहार में बादलों का जमावड़ा लग रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने सूबे के पांच जिलों में भारी और अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बांका, भागलपुर और पश्चिमी चंपारण में मंगलवार को भारी बारिश के आसार हैं जबकि कटिहार और किशनगंज में अतिभारी बारिश की चेतावनी है। मौसमविदों के अनुसार इस हफ्ते उत्तर बिहार में भारी बारिश की गतिविधि चार-पांच जिलों में बनी रहेगी। बादलों की आवाजाही से राज्यभर में अधिकतम तापमान नियंत्रित रहेगा। दक्षिण बिहार के जिलों में भी एक-दो जगहों पर बारिश के आसार है। राज्य में कहीं भी लू की स्थिति नहीं बनेगी।

मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मुजफ्फरपुर जिले के तापमान में अगले चार-पांच दिनों में कमी आ सकती है। मंगलवार को जिले में कहीं-कहीं बारिश होने और गुरुवार से झमाझम बारिश की संभावना जतायी गई है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो दिनों (7 व 8 जुलाई) तक जिले में अधिकतम तापमान 33° से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री के बीच रह सकता है। इस दौरान उमसभरी गर्मी बनी रहेगी औरहल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Weather Weather Weather News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।