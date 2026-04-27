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बिहार के बांका में सुबह-सुबह डबल मर्डर, अर्धनग्न हालत में मरी महिला मिली, गोली मारकर युवक की हत्या

Apr 27, 2026 10:30 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, बांका
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुबह खेत की ओर गए ग्रामीणों ने शव को देखा और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची अमरपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन खबर लिखे जाने तक मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी है।

बिहार के बांका में सुबह-सुबह डबल मर्डर, अर्धनग्न हालत में मरी महिला मिली, गोली मारकर युवक की हत्या

बिहार में अपराधियों का मनोबल टूटने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार की सुबह बांका जिले में एक थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग जगहों से दो लाशें मिली हैं अमरपुर थाना क्षेत्र में इन वारदतों से सनसनी है। यहां रामपुर मांझी बाजार के समीप एक मकई के खेत से अर्धनग्न अवस्था में एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया है। शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुबह खेत की ओर गए ग्रामीणों ने शव को देखा और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची अमरपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन खबर लिखे जाने तक मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी है।

शव की स्थिति को देखते हुए हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की प्रक्रिया की जा रही है।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच जारी है।

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इधर बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र में ही डटबाटी गांव के मोड़ पर रविवार देर रात एक अज्ञात युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। सोमवार सुबह स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे युवक का शव देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही अमरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है।

युवक की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है।जांच के दौरान पुलिस ने मृतक की जेब से एक बड़ा चाकू (डैगर), कई बाइक की चाभियां और अन्य संदिग्ध सामान बरामद किया है। इससे आशंका जताई जा रही है कि मामला आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हो सकता है, हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।

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घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम को भी बुलाया गया है, जो घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर मामले की वैज्ञानिक जांच करेगी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। अमरपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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