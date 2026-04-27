बिहार के बांका में सुबह-सुबह डबल मर्डर, अर्धनग्न हालत में मरी महिला मिली, गोली मारकर युवक की हत्या

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुबह खेत की ओर गए ग्रामीणों ने शव को देखा और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची अमरपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन खबर लिखे जाने तक मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी है।

बिहार में अपराधियों का मनोबल टूटने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार की सुबह बांका जिले में एक थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग जगहों से दो लाशें मिली हैं अमरपुर थाना क्षेत्र में इन वारदतों से सनसनी है। यहां रामपुर मांझी बाजार के समीप एक मकई के खेत से अर्धनग्न अवस्था में एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया है। शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुबह खेत की ओर गए ग्रामीणों ने शव को देखा और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची अमरपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन खबर लिखे जाने तक मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी है।

शव की स्थिति को देखते हुए हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की प्रक्रिया की जा रही है।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच जारी है।

इधर बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र में ही डटबाटी गांव के मोड़ पर रविवार देर रात एक अज्ञात युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। सोमवार सुबह स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे युवक का शव देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही अमरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है।

युवक की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है।जांच के दौरान पुलिस ने मृतक की जेब से एक बड़ा चाकू (डैगर), कई बाइक की चाभियां और अन्य संदिग्ध सामान बरामद किया है। इससे आशंका जताई जा रही है कि मामला आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हो सकता है, हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।