गोपालगंज में ऑपरशन लंगरा, छपरा के कुख्यात का हाफ एनकाउंटर; बोला- बिहार छोड़ दूंगा

गोपालगंज में बिहार के एक और बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली माकर जख्मी कर दिया। बदमाश की पहचान सारण के कुख्यात विकास कुमार कुशवाहा के रूप में की गयी है। वह हत्या, लूटपाट की कई घटनाओं में शामिल था। पुलिस की कार्रवाई के बाद अपराधियों में खौफ कायम हो रहा है। बदमाश विकास ने बिहार छोड़ने की बात खुद कही है। गोपालगंज सदर अस्पताल में उसका इलाज कराया जा रहा है। उसके पैर में गोली रही है। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है।

जानकारी के मुताबिक जलालपुर गांव के पास, पुलिस और कुख्यात बदमाश विकास सिंह कुशवाहा के बीच हुई मुठभेड़ हुई। गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना इलाक़े में सोमवार की सुबह में मुठभेड़ हुआ। विकास हाल ही में धर्मपरसा गांव स्थित एक ज्वेलर्स दुकान में दिन-दहाड़े की गई लूट की वारदात में शामिल था।

गोपालगंजपुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित की ओर से बताया गया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि विकास मांझागढ़ में किसी नई वारदात को अंजाम देने की साज़िश रच रहा है। सूचना मिलते ही एक विशेष टीम गठित की गई और चारों ओर से घेराबंदी शुरू हुई। जैसे ही पुलिस जलालपुर गांव के नज़दीक ईंट भट्ठा पर पहुँची कि विकास ने पुलिस को देखते ही हथियार निकालकर गोली चलाना शुरू कर दिया। उसने दो राउंड फायरिंग की जिसमें एक गोली पुलिस की जीप की खिड़की चीरती हुई अंदर तक पहुँची। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर गिरा दिया। उसके बाद विकास को पुलिस ने दबोच लिया।