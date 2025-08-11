half encounter of Chhapra notorious vikas in Gopalganj bihar गोपालगंज में ऑपरशन लंगरा, छपरा के कुख्यात का हाफ एनकाउंटर; बोला- बिहार छोड़ दूंगा, Bihar Hindi News - Hindustan
गोपालगंज में ऑपरशन लंगरा, छपरा के कुख्यात का हाफ एनकाउंटर; बोला- बिहार छोड़ दूंगा

मुठभेड़ में जख्मी विकास का गोपालगंज सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। उसके पैर में गोली रही है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 10:30 AM
गोपालगंज में बिहार के एक और बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली माकर जख्मी कर दिया। बदमाश की पहचान सारण के कुख्यात विकास कुमार कुशवाहा के रूप में की गयी है। वह हत्या, लूटपाट की कई घटनाओं में शामिल था। पुलिस की कार्रवाई के बाद अपराधियों में खौफ कायम हो रहा है। बदमाश विकास ने बिहार छोड़ने की बात खुद कही है। गोपालगंज सदर अस्पताल में उसका इलाज कराया जा रहा है। उसके पैर में गोली रही है। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है।

जानकारी के मुताबिक जलालपुर गांव के पास, पुलिस और कुख्यात बदमाश विकास सिंह कुशवाहा के बीच हुई मुठभेड़ हुई। गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना इलाक़े में सोमवार की सुबह में मुठभेड़ हुआ। विकास हाल ही में धर्मपरसा गांव स्थित एक ज्वेलर्स दुकान में दिन-दहाड़े की गई लूट की वारदात में शामिल था।

गोपालगंजपुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित की ओर से बताया गया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि विकास मांझागढ़ में किसी नई वारदात को अंजाम देने की साज़िश रच रहा है। सूचना मिलते ही एक विशेष टीम गठित की गई और चारों ओर से घेराबंदी शुरू हुई। जैसे ही पुलिस जलालपुर गांव के नज़दीक ईंट भट्ठा पर पहुँची कि विकास ने पुलिस को देखते ही हथियार निकालकर गोली चलाना शुरू कर दिया। उसने दो राउंड फायरिंग की जिसमें एक गोली पुलिस की जीप की खिड़की चीरती हुई अंदर तक पहुँची। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर गिरा दिया। उसके बाद विकास को पुलिस ने दबोच लिया।

कुख्यात विकास सिंह कुशवाहा मात्र 22 साल का युवक है। वह मूल रूप से सीरिस्पुतार, जनता बाजार (छपरा) का रहने वाला है और स्वर्गीय कृष्णा सिंह का बेटा है। विकास पर हत्या, लूट, रंगदारी समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज हैं। लंबे समय पुलिस को उसकी तलाश थी लेकिन फरार हो जाता था। अस्पताल में भर्ती विकास ने कहा है कि वह अपराध की दुनिया छोड़ देगा। इसके लिए वह बिहार छोड़कर बाहर चला जाएगा। उसने जेवर दुकान में लूटपाट की वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार किया है।