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यूपी से सीवान आ रहे बदमाश का हाफ एनकाउंटर, ज्वेलरी लूटकांड के आरोपी को पुलिस ने मारी गोली

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, अभिषेक उपाध्याय, सीवान
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Siwan Half Encounter: अंकित अपने एक साथी के साथ यूपी से सीवान जिले की ओर आ रहा था। इसी दौरान पुलिस की गश्ती गाड़ी को तितरा बाजार बंका मोड़ के पास देखकर फायरिंग करने लगा। उसकी फायरिंग के जवाब में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उसे पैर में गोली लग गई।

यूपी से सीवान आ रहे बदमाश का हाफ एनकाउंटर, ज्वेलरी लूटकांड के आरोपी को पुलिस ने मारी गोली

Siwan Half Encounter: बिहार पुलिस एक बार फिर अपराधी पर कहर बनकर टूटी है। अब सीवान जिले में पुलिस ने एक अपराधी को गोली मार है। दरअसल सीवान जिले में चर्चित जामापुर ज्वेलरी लूटकांड के एक आरोपित को सोमवार की अहले सुबह पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में घायल कर दिया। पुलिस आरोपित को दोनों घुटनों में गोली लगी है। आरोपी को इलाज के लिए पहले सदर अस्पताल लाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया। घायल आरोपित की पहचान सिसवन थाना क्षेत्र के चांदपुर घुरघाट निवासी श्रीनिवास सिंह के 26 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अंकित 6 मई को जीरादेई थाना क्षेत्र के जामापुर बाजार स्थित ओम साई ज्वेलरी शॉप में हुई करीब 20 लाख रुपए की लूट की घटना में शामिल था। उसी का गोली चलाते वीडियो भी वायरल हुआ था।

मुठभेड़ को लेकर बताया जा रहा है कि अंकित अपने एक साथी के साथ यूपी से सीवान जिले की ओर आ रहा था। इसी दौरान पुलिस की गश्ती गाड़ी को तितरा बाजार बंका मोड़ के पास देखकर फायरिंग करने लगा। उसकी फायरिंग के जवाब में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उसे पैर में गोली लग गई। गोली लगने के बाद उसको घायल अवस्था में सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया,जहां से बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने पटना रेफर कर दिया। सदर अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि युवक के दोनों घुटनों में गोली लगी थी। एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि जामापुर लूटकांड के बाद यह यूपी की ओर फरार हो गया था। उसने लूट के दौरान भी दुकान में तीन गोली चलाई थी। वहीं फायरिंग करते हुए फरार भी हो गया था।

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दिनदहाड़े हुई थी 20 लाख की लूट

ज्ञात हो कि 5 मई को जीरादेई थाना क्षेत्र के जामापुर बाजार स्थित ओम साई ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े करीब 20 लाख रुपए की लूट हुई थी। दो अपाची बाइक पर सवार पांच हथियारबंद अपराधी दुकान में घुसे और हथियार के बल पर लूटपाट किए थे। अपराधियों ने दुकान से करीब 300 ग्राम सोना, लगभग 9 किलो चांदी के आभूषण तथा नकदी लूट ली। वारदात के दौरान अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग भी की, जिससे पूरे बाजार में दहशत फैल गई।

एक लुटेरे को लोगों ने पकड़कर पीटा

लूट के बाद भाग रहे अपराधियों में से एक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया था। आक्रोशित भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और उसकी बाइक में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। बताया गया कि घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूरी पर पहले से पुलिस कैंप कर रही थी, बावजूद इसके अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार होने में सफल रहे थे।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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