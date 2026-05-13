गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला पटना, पुलिस के हाफ एनकाउंटर में 2 अपराधी घायल
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यह दोनों बदमाश आनंदपुर गांव में मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस और एसटीएफ ने देर रात दोनो बदमाशों को घेर लिया। इसके बाद बधार में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही कहा था कि उन्होंने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं और राज्य में अब अपराधियों की खैर नहीं है। अब इसी कड़ी में राजधानी पटना में पुलिस ने देर रात 2 बजे 2 अपराधियों का हाफ एनकाउंटर किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बिहटा थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव में बदमाशों और पुलिस के बीच जमकर गोलीबारी हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने कुख्यात बदमाश विदेशिया उर्फ अमरेद्र और पप्पू को गोली मार कर जख्मी कर दिया है।
पुलिस ने इस हाफ एनकाउंटर में जख्मी हुए दोनों अपराधियों को इलाज के लिए बिहटा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यह दोनों बदमाश आनंदपुर गांव में मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस और एसटीएफ ने देर रात दोनो बदमाशों को घेर लिया। इसके बाद बधार में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई।
अपराधियों ने जब पुलिस को देखा तो उनपर गोली चला दी। पहले से ही तैयारी में आई पुलिस ने भी वहां मोर्चा संभाल लिया। इसी दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अमरेंद्र और पप्पू जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों बदमाशों को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है।
सम्राट चौधरी ने अपराधियों को चेताया था
बता दें कि हाल ही में पटना के मंदिरी नाला पर सड़क के उद्घाटन के मौके पर सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सख्त लहजे में चेताया था। सीएम ने कहा था कि हमवे पुलिस के हाथ खोल दिए हैं। पुलिस को कोई चुनौती देता है तो उसे 48 घंटे में जवाब मिलेगी। सीएम ने कहा था कि हमें अपराध मुक्त बिहार बनाना और हम कुछ भी करेंगे। सीएम ने कहा था कि अपराधी किस जाति का है इस बात से को फर्क नहीं पड़ता है।