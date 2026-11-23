सोमवार को अनंत सिंह के बेटी शिवांगी की हल्दी रस्म उतस्वी माहौल में संपन्न हुआ। शिवांगी मां नीलम देवी, बहन और भाई साथ दिखे जबकि पिता तैयारियों में व्यस्त रहे।

बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की रस्में 20 नवंबर से शुरू हो गई हैं। सोमवार को पारंपरिक तरीके से हल्दी की रस्म निभाई गयी थी। इस दौरान परिवार मां नीलम देवी समेत परिवार के अन्य सदस्य पीले परिधान में नजर आए वहीं शिवांगी पिंक लाचा में बेहद खास और सुंदर दिख रही थीं। शिवांगी की मां और भाई-बहन रस्में निभाते दिखे वहीं पिता अनंत सिंह तैयारियों में जुटे रहे। पहली बार शिवांगी एक वीडियो में नजर आईं जिसमें शादी पर बात करती दिखीं। हल्दी की रस्मों का ट्रेंड टीम ने वीडियो और फोटो बनाया। इस शादी को लेकर पूरे नदमा गांव में उत्सवी माहौल छाया हुआ है।

सोमवार को शिवांगी और उनके भाई अभिनव सिंह को गांव की महिलाओं ने भी हल्दी लगाया। इस दौरान शिवांगी पीली सारी में सिर पर लाल रंग की चुनरी ओढ़ रखा था। महिलाओं ने मंगलगीत भी गाए। बड़ी संख्या में मेहमान भी हल्दी की रस्मों को देखने के लिए अनंत सिंह के घर पहुंचे। हल्दी चढ़ाने के बाद शिवांगी के भाई उन्हें स्टेज पर ले गए जहां परिवार के सदस्य और रिश्तेदार साथ नजर आए। शिवांगी और अभिनव को रिश्तेदारों और मेहमानों ने आशीर्वाद दिया।

हल्दी रस्म में गाना-बजाना के साथ स्वादिष्ट खानपान भी हल्दी के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गाने सुनाकर शमा बांध दिया। मेहमानों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी तैयार किए गए थे। इसमें चाट, डोसा गोलगप्पे का मेहमानों ने आनंद लिया। बताया गया है कि बनारस के मशहूर टिक्की चाट और मसाला डोसा का प्रबंध किया गया था।

शिवांगी की हल्दी की रस्म की हर तस्वीर कैमरे में कैद की जा रही है। इसके लिए वीडियोग्राफी-फोटोग्राफी एजेंसी को बुलाया गया है जिसके ट्रेंड कैमरामैन की टीम एक-एक पल को कैद कर रहे हैं। शिवांगी सिंह की मां नीलम देवी भी बेटी के साथ नजर आईं।

अनंत सिंह ने मुंछ पर दिया ताव हल्दी के मौके पर एक कलाकार ने अनंत सिंह को मंच पर आमंत्रित किया। कलाकार ने रंगवाज राजा वाला गाना गया। इस दौरान छोटे सरकार ने अपनी करारी मुंछ को अपने खास अंदाज में हाथ फेरा और ताव देते हुए दिखे ।

शिवांगी सिंह को उनके भाई फोटोग्राफी के लिए मंच पर ले गए। इस दौरान उनकी बहन और अन्य महिलाएं भी पीछे मौजूद थीं। सबने पीला लिबास पहन रखा था जिससे माहौल बेहद खास बन गया।

व्लॉग में नजर आईं शिवांगी हल्दी के मौके पर प्रोफेशनल कैमरामैन के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाया। एक महिला रिश्तेदार ने वीडियो व्लॉग बनाया जिसमें शिवांगी शामिल हुईं।

बेहद खुशनुमा और खूबसूरत माहौल शिवांगी की हल्दी की रस्म के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। रस्म के दौरान शिवांगी के भाई उसके साथ दिखे। पूरा माहौल बेहद खुशनुमा और खूबसूरत दिखा।