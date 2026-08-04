Hajipur News: हेरोइन के साथ एक महिला कारोबारी गिरफ्तार
Hajipur News: महिसौर थाने की पुलिस ने महीपुरा गांव के स्कूल मठ के पास से 7 ग्राम हेरोइन जैसे मादक पदार्थ के साथ आरती देवी नामक महिला को गिरफ्तार किया। आरती देवी पर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तारी के समय महिला भगने का प्रयास कर रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
Hajipur News: महिसौर थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के महीपुरा गांव स्थित स्कूल मठ के नजदीक से एक महिला को 7 ग्राम हेरोइन जैसा मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार महिला की पहचान यदुनंदनपुर गांव निवासी किशन राय की पत्नी आरती देवी के रूप में की गई है। इस मामले में महिसौर थाना के सहायक पुलिस अवर निरीक्षक सुमन कुमार द्वारा दर्ज प्राथमिकी में यदुनंदनपुर निवासी आरती देवी के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
गिरफ्तारी का विवरण
बरामद 17 डिबिया में 7 ग्राम हेरोइन जैसा मादक पदार्थ को जप्त करते हुए गिरफ्तार महिला को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। बताया गया है की संध्या गस्ती के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला काला रंग की साड़ी पहनी है। जिसका नाम आरती देवी है। महीपुरा हाट से अपने घर यदुनंदन पुर पैदल आ रही है,जिसे जल्द पकड़ने से मादक पदार्थ मिल सकता है। प्राप्त सूचना के आलोक में पुलिस जब महीपुरा स्कूल मठ पर पहुंची तो पुलिस को देखकर महिला भगाने का प्रयास किया। जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान पीला एवं काला रंग के छोटा बटुआ से 17 डिबिया में 7 ग्राम हेरोइन जैसा मादक पदार्थ बरामद हुआ। पूछताछ में उसने बताई की महीपुरा हाट पर बेचने के लिए गई थी। -प्रभात ठाकुर
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