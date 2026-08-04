Hajipur News: जिले में 5 से 9 अगस्त के बीच तेज हवा के साथ होगी माध्यम बारिश

Hajipur News: जिले में उमस भरी गर्मी बढ़ रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मध्य बारिश और तेज हवा का अनुमान लगाया है। 5 से 9 अगस्त के दौरान कई जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना है। धान, प्याज और केला जैसी फसलों की देखभाल के लिए सुझाव भी दिए गए हैं।

Hajipur News: जिले में कुछ दिनों से लोग उमस भरी गर्मी झेल रहे हैं। आसमान में छाए बादलों के बीच सूरज की आंख मिचौली जारी है। बादलों की लुकाछिपी के बाद सूरज की तीखी धूप और उमस भरी गर्मी से लोग बच नहीं पा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार मौसम में पुन: बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। आने वाले एक से दो दिनों में जिले में माध्यम बारिश एवं तेज हवा चलने का अनुमान है।

मौसम पूर्वानुमान जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 05 से 09 अगस्त, 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान अवधि में उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में मेघगर्जन,वज्रपात एवं तेज हवा चलने की संभावना है। वैशाली, मधुबनी, शिवहर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर जिलों में 5-7 अगस्त के दौरान मेघगर्जन एवं वज्रपात की संभावना है,जबकि अन्य जिलों में भी पूरे पूर्वानुमान अवधि के दौरान ऐसी मौसमी परिस्थितियां बन सकती हैं। इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।

फसल देखभाल के सुझाव 5 अगस्त के आसपास सीवान, शिवहर, सीतामढ़ी तथा पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण के कुछ भागों में भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान अधिकतम तापमान 30-36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25-27डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान हवा मुख्यतः पूर्वी एवं दक्षिणी दिशा से 10-15 किमी प्रति घंटा की गति से चलने का अनुमान है।

धान और अन्य फसलों की देखभाल समसामयिक सुझाव धानः धान में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रति हेक्टेयर 500-600 लीटर पानी में ब्यूटाक्लोर 3.0 लीटर या प्रीटिलाक्लोर 1.5 लीटर अथवा पेंडीमेथालिन 3.0 लीटर मिलाकर मौसम साफ रहने की स्थिति में समान रूप से छिडकाव करें। खरीफ प्याज की रोपाई अगस्त माह में पूरी कर लें। वर्षा जल का उपयोग कर खेत तैयार करें तथा अंतिम जुताई में 150-200 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर मिलाएं। पौधशाला को खरपतवार मुक्त रखें तथा तेज धूप से बचाव के लिए 6-7 फीट ऊंचाई पर शेड नेट लगाएं। जुलाई-अगस्त में आम का रोपण करें। कलमी पौधों के लिए 10×10 मीटर तथा बीजू पौधों के लिए 12×12 मीटर दूरी रखें। सघन बागवानी हेतु 5×5 मीटर एवं अमरपाली किस्म के लिए 2.5×2.5 मीटर दूरी अपनाएं। पौधों की नियमित छंटाई एवं प्रशिक्षण करें।

केला और मशरूम की खेती केला : स्वस्थ एवं रोगमुक्त सकर्स या टिश्यू कल्चर पौधों की रोपाई करें। लंबी किस्मों के लिए 2.0 × 2.0 मीटर तथा बौनी किस्मों के लिए 1.5×1.5 मीटर दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किग्रा गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश एवं 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेन्डाजिम 2 ग्रामध्लीटर पानी से उपचारित करें। मशरूमः अभी के मौसम में दूधिया एवं ऑयस्टर मशरूम की खेती करें। उत्पादन कक्ष/शेड की मरम्मत एवं सफाई कर आवश्यक तैयारियों पूरी करें तथा उच्च गुणवत्ता वाला स्पॉन केवल प्रमाणित स्रोत या विश्वसनीय प्रयोगशाला से ही प्राप्त करें।

पशुपालन की सुझाव पशुपालनः पशुओं को प्रोटीन युक्त संतुलित आहार, प्रतिदिन 40-50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं। पशुशाला की नियमित साफ-सफाई बनाए रखें। यह जानकारी डॉ .राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा डॉ. ए.सत्तार वरीय वैज्ञानिक सह नोडल पदाधिकारी ने दी है। - दीपक शास्त्री