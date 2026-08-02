Hajipur News: बेलसर में होम्योपैथ डॉक्टर से बदमाशों ने छीनी बाइक
Hajipur News: बेलसर थाना क्षेत्र के लालगंज में शनिवार को बाइक सवार बदमाशों ने होम्योपैथ चिकित्सक को निशाना बनाकर बाइक छीनी। बदमाशों ने मारपीट करके डॉक्टर को घायल किया और बाइक लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज देख रही है।
Hajipur News: बेलसर थाना क्षेत्र के लालगंज-फकुली मुख्य मार्ग पर शनिवार को सिहमा कंठ के पास बीतीरात बाईक सवार बदमाशों ने बाइक छीनी और फरार हो गए। बेखौफ बदमाशों ने एक होम्योपैथ चिकित्सक को निशाना बनाया। बाइक लूट के दौरान क्लिनिक बंद कर घर लौट रहे डॉक्टर के साथ उन्होंने मारपीट भी की। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।
घटनास्थल का विवरण
बेलसर थाना क्षेत्र के लालगंज-फकुली मुख्य मार्ग पर सिहमाकंठ गांव स्थित डोमवा चौक के पास शनिवार की रात करीब 9 बजे यह वारदात हुई। होम्योपैथ चिकित्सक डॉ. विवेक कुमार अपनी क्लिनिक बंदकर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया।
बदमाशों की हरकतें
बेलसर थाना क्षेत्र के हौजपुरा गांव निवासी डॉ. विवेक कुमार गोरौल चौक स्थित अपने क्लिनिक से ग्लैमर बाइक पर घर लौट रहे थे। रास्ते में दो बाइकों पर सवार पांच बदमाशों ने उनकी बाइक को ओवरटेक कर रोका। इसके बाद गाली-गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की और बाइक लेकर लालगंज की ओर फरार हो गए।
पुलिस कार्रवाई
पीड़ित डॉक्टर विवेक कुमार ने बताया कि बदमाश केवल उनकी बाइक लेकर भाग गये। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि पीड़ित के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। - संतोष कुमार
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