Hajipur News: वाहन पड़ाव के टेंडर भरने को लेकर हुई मारपीट,कई घायल
Hajipur News: नगर थाना क्षेत्र में समाहरणालय परिसर में टेंडर भरने को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसा हुई। कई लोग घायल हुए हैं और सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया और आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया।
Hajipur News: नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत समाहरणालय परिसर में वाहन पड़ाव टेंडर भरने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट की घटना हुई। इस दौरान समाहरणालय परिसर में अफरातफरी मच गई। दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए। घटना की जानकारी घायलों के द्वारा नगर थाने की पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा-बूझाकर शांत कराया। सभी घायलों को आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। सभी का इलाज किया गया।
घटना का विवरणमिली जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामाशीष चौक वाहन पड़ाव टेंडर भरने को लेकर चार पांच व्यक्ति पहुंचे। इसी दौरान दूसरे पक्षों के लोगो ने टेंडर भरने से माना करते हुए मारपीट शुरू कर दी। जिसमें कई लोग घायल हो गए। नगर थाना के गांधी आश्रम निवासी घायल रविन्द्र कुमार ने बताया कि हम लोग चार-पांच आदमी से टेंडर भरने के लिए समाहरणालय परिसर पहुंचे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग दर्जनों की संख्या में वहां पहुंचे और टेंडर भरने से मना किया। कागजात फाड़ दिया बोला कि टेंडर भरेगा तो अंजाम बुरा होगा। इसी दौरान उक्त लोगों ने हम लोगों के साथ मारपीट की। नगर थानाध्यक्ष सिकंदर कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया गया। एक पक्ष के द्वारा आवेदन दिया गया है। जांच पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। -घनश्याम कुमार
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