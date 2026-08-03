Hajipur News: कोटा विवाद में दोनों पक्षों ने कराया प्राथमिकी,अब तक 06 गिरफ्तार

Hajipur News: सदर थाना क्षेत्र के मदारपुर पेठिया में कोटा यानी स्मैक की खरीद-बिक्री को लेकर विवाद और गोलीबारी हुई। इस मामले में पुलिस ने 06 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। एक पक्ष का घायल व्यक्ति अस्पताल में इलाजरत है।

Hajipur News: सदर थाना क्षेत्र के मदारपुर पेठिया के पास शनिवार की देर रात कोटा यानी स्मैक की खरीद-बिक्री को लेकर हुए विवाद और गोलीबारी की घटना में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 06 लोगों को गिरफ्तार किया एवं इस घटना में शामिल अन्य बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। यह जानकारी सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने दी।

प्राथमिकी दर्ज उन्होंने बताया कि एक पक्ष के आवेदक आमोद मिश्रा के फर्दबयान के आधार पर रोहित कुमार उर्फ महाकाल,अमन कुमार के साथ अन्य दो अज्ञात पर प्राथमिक दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले में रोहित कुमार उर्फ महाकाल और अमन कुमार को शनिवार को रात ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दूसरे पक्ष के आवेदक अमन कुमार के बयान पर अजय मिश्रा उर्फ बाबा, विजय मिश्रा, आमोद मिश्रा एवं अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाया है। पुलिस ने इस मामले में अजय मिश्रा,विजय मिश्रा और विनय मिश्रा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया है। जबकि आमोद मिश्रा गोली लगने से घायल हैं और वर्तमान में पुलिस अभिरक्षा में सदर अस्पताल हाजीपुर में इलाजरत हैं।

विवाद का कारण मालूम हो कि मदारपुर पेठिया के पास कोटा(स्मैक) छिनने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था,जिसके बाद मारपीट और फायरिंग की घटना हुई थी। इस घटना में दो लोगों को गोली लगी थी और एक व्यक्ति मारपीट में घायल हुआ था। घटना की सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल,खोखा और बाइक बरामद किया था। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वही फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। -घनश्याम कुमार