Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hajipur News: चोरी के मामले में ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर पुलिस को सौंपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Follow us on Google News
share

Hajipur News: बिदुपुर थाने के बिशनपुर राजखण्ड से तीन दिन पहले हुई चोरी के मामले में ग्रामीणों ने चोर को पकड़ा और चोर की निशानदेही पर चोरी किये गए सामान को भी बरामद किया। इस मामले में आशीष कुमार ने थाने में आवेदन दर्ज कराया था।

Hajipur News: चोरी के मामले में ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर पुलिस को सौंपा

Hajipur News: बिदुपुर थाने के बिशनपुर राजखण्ड से तीन दिन पहले हुई चोरी के मामले में ग्रामीणों ने चोर को पकड़ा और चोर की निशानदेही पर चोरी किये गए सामान को भी बरामद किया। और तब पुलिस को सूचना देकर चोरों को सुपुर्द किया। बताते चले कि स्टेज डेकोरेशन का करोबार करने वाले बिशनपुर राजखण्ड के आशीष कुमार पिता महेंद्र सिंह के दरवाजे पर से 17 पीस एलईडी मेटल लाइट चोरी हो गयी थी। यह घटना तब हुई थी जब आशीष के पिता दरवाजे पर सोये हुए थे। इस मामले में आशीष कुमार ने बिदुपुर थाना क्षेत्र के चकमसुद निवासी गौतम कुमार एव अन्य के विरुद्ध थाने में आवेदन दिया था।

चोरी की जानकारी

आवेदन में यह भी जिक्र किया गया था कि चोरी कर भागने के क्रम में दूर से ही गौतम कुमार की पहचान हो गयी थी। जबकि अन्य पहचान में नहीं आए। रविवार की सुबह बिदुपुर बाजार के निकट गौतम पर आशीष की नजर पड़ी और उसे धर दबोचा सख्ती से पूछताछ करने पर गौतम ने चोरी करने की बात स्वीकारी और बताया कि चोरी का सामान बिदुपुर परती के निकट दिलीप टेंट हाउस के प्रोपराइटर दिलीप कुमार से बेची है। आशीष और उसके ग्रामीण गौतम को लेकर दिलीप कुमार के घर पहुचे और उसके घर से चोरी की सात पीस लाइट बरामद की और पुलिस को बुलाया और उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया।

पुलिस की भूमिका

इधर सूत्रों की माने तो पुलिस मामले को रफा दफा करने के जुगाड़ में है। बताया गया है कि पुलिस चाहती है कि चोरी का पूरा सामान आशीष को मिल जाये और मामला एफआईआर तक नहीं पहुंचे। कहा गया है कि इस मामले में पुलिस पर कुछ लोगों का दवाब भी बन रहा है। -अनिरुद्ध राजा

सामान्य प्रश्न

क्या चोरी हुआ था?
बिशनपुर राजखण्ड के आशीष कुमार के दरवाजे पर से 17 पीस एलईडी मेटल लाइट चोरी हो गयी थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hajipur News Bidupur Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।