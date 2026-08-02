Hajipur News: चोरी के मामले में ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर पुलिस को सौंपा

Hajipur News: बिदुपुर थाने के बिशनपुर राजखण्ड से तीन दिन पहले हुई चोरी के मामले में ग्रामीणों ने चोर को पकड़ा और चोर की निशानदेही पर चोरी किये गए सामान को भी बरामद किया। इस मामले में आशीष कुमार ने थाने में आवेदन दर्ज कराया था।

Hajipur News: बिदुपुर थाने के बिशनपुर राजखण्ड से तीन दिन पहले हुई चोरी के मामले में ग्रामीणों ने चोर को पकड़ा और चोर की निशानदेही पर चोरी किये गए सामान को भी बरामद किया। और तब पुलिस को सूचना देकर चोरों को सुपुर्द किया। बताते चले कि स्टेज डेकोरेशन का करोबार करने वाले बिशनपुर राजखण्ड के आशीष कुमार पिता महेंद्र सिंह के दरवाजे पर से 17 पीस एलईडी मेटल लाइट चोरी हो गयी थी। यह घटना तब हुई थी जब आशीष के पिता दरवाजे पर सोये हुए थे। इस मामले में आशीष कुमार ने बिदुपुर थाना क्षेत्र के चकमसुद निवासी गौतम कुमार एव अन्य के विरुद्ध थाने में आवेदन दिया था।

चोरी की जानकारी आवेदन में यह भी जिक्र किया गया था कि चोरी कर भागने के क्रम में दूर से ही गौतम कुमार की पहचान हो गयी थी। जबकि अन्य पहचान में नहीं आए। रविवार की सुबह बिदुपुर बाजार के निकट गौतम पर आशीष की नजर पड़ी और उसे धर दबोचा सख्ती से पूछताछ करने पर गौतम ने चोरी करने की बात स्वीकारी और बताया कि चोरी का सामान बिदुपुर परती के निकट दिलीप टेंट हाउस के प्रोपराइटर दिलीप कुमार से बेची है। आशीष और उसके ग्रामीण गौतम को लेकर दिलीप कुमार के घर पहुचे और उसके घर से चोरी की सात पीस लाइट बरामद की और पुलिस को बुलाया और उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया।

पुलिस की भूमिका इधर सूत्रों की माने तो पुलिस मामले को रफा दफा करने के जुगाड़ में है। बताया गया है कि पुलिस चाहती है कि चोरी का पूरा सामान आशीष को मिल जाये और मामला एफआईआर तक नहीं पहुंचे। कहा गया है कि इस मामले में पुलिस पर कुछ लोगों का दवाब भी बन रहा है। -अनिरुद्ध राजा