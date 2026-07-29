Hajipur News: श्रावणी मेला : विशेष ट्रैफिक प्लान आज शाम से होगा लागू

Hajipur News: प्रत्येक शुक्रवार संध्या 6:00 बजे से सोमवार की रात्रि 12:00 बजे तक रहेगी विशेष ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस अधीक्षक ने आम नागरिकों एवं वाहन चालकों से अपील की कि वे ट्रैफिक प्लान का पालन करें

Hajipur News: श्रावणी मेला के दौरान पहलेजा घाट से गंगाजल लेकर बाबा गरीबनाथ धाम, मुजफ्फरपुर सहित विभिन्न शिवालयों की ओर जाने वाले लाखों कांवरियों की सुरक्षा, सुविधा एवं निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं वैशाली पुलिस द्वारा विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। यह व्यवस्था 30 जुलाई 2026 से प्रत्येक शुक्रवार संध्या 6:00 बजे से सोमवार रात्रि 12:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह एवं पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) द्वारा जारी ट्रैफिक प्लान के अनुसार रामाशीष चौक से त्रिमूर्ति चौक तक दाहिने लेन में केवल मोटरसाइकिल एवं चारपहिया निजी वाहनों का परिचालन होगा।

विशेष ट्रैफिक व्यवस्था इस मार्ग पर बस, ट्रक, व्यावसायिक वाहन, पिकअप, जुगाड़ वाहन एवं ठेला आदि के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुरानी गंडक एवं कौनहारा घाट से रामाशीष चौक होते हुए महुआ मोड़ तक बायां लेन केवल कांवरियों एवं अन्य श्रद्धालुओं के पैदल आवागमन के लिए सुरक्षित रहेगा। इसके अतिरिक्त पुरानी गंडक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वाहन का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा यह मार्ग केवल पैदल श्रद्धालुओं के लिए आरक्षित रहेगा।

सुरक्षा निर्देश जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सड़क अथवा सड़क के मध्य भाग में किसी भी प्रकार का डीजे, मंच या अन्य अतिक्रमण नहीं किया जाएगा, जिससे यातायात प्रभावित न हो। जल, फल, फूल एवं अन्य सेवा शिविर अथवा डीजे की व्यवस्था केवल सड़क की कच्ची पट्टी (शोल्डर) के बाद ही की जाएगी। फुटपाथ केवल पैदल यात्रियों के लिए न्यू गंडक पुल के दोनों ओर स्थित फुटपाथ केवल पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रहेंगे। इन पर मोटरसाइकिल एवं साइकिल का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार अंजानपीर ओवरब्रिज के बाएं लेन एवं अंजानपीर अंडरपास क्षेत्र को श्रद्धालुओं के पैदल आवागमन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा, जबकि अंजानपीर कट से दाहिने लेन में वाहनों का परिचालन कराया जाएगा।

वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग वैकल्पिक मार्ग निर्धारित महुआ मोड़ से यादव द्वार की ओर किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जाने वाले भारी वाहनों का परिचालन बीएसएनएल गोलंबर-अंजानपीर अंडरपास-लालगंज-वैशाली-सरैया मार्ग से कराने का निर्देश दिया गया है। महुआ एवं समस्तीपुर की ओर जाने वाले बड़े वाहनों के लिए भी वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त गोरौल फकुली मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-22 पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे वाहन फकुली मोड़, मौना चौक, महाराणा प्रताप चौक, लालगंज एवं अंजानपीर होते हुए बीएसएनएल गोलंबर के रास्ते अपने गंतव्य तक जाएंगे। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को ट्रैफिक प्लान का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश देते हुए कहा कि श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा एवं निर्बाध यात्रा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने आम नागरिकों एवं वाहन चालकों से अपील की कि वे निर्धारित ट्रैफिक प्लान का पालन करें। -अमिताभ सिंह