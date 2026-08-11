Hajipur News: ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के लिए 64 हजार झंडा बना रहीं जीविका दीदियां

Hajipur News: अब तक 27 हजार तिरंगा झंडों की आपूर्ति जीविका दीदियों ने कर दी है, प्रत्येक प्रखंड के लिए 4,000 तिरंगा झंडा आपूर्ति का लक्ष्य हाजीपुर प्रखंड की जीविका दीदियों के द्वारा तैयार किए जा रहे तिरंगा झंडा...

Hajipur News: हाजीपुर। निज संवाददाता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संचालित ‘हर घर तिरंगा अभियान’ को वैशाली जिले में व्यापक जनभागीदारी के साथ सफल बनाने की दिशा में जिला प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने हाजीपुर प्रखंड का भ्रमण कर जीविका दीदियों द्वारा तैयार किए जा रहे तिरंगा झंडों के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया।

झंडों का निर्माण कार्य जिला पदाधिकारी ने उत्तम जीविका संकुल स्तरीय संघ के अंतर्गत जीविका दीदियों द्वारा तैयार किए जा रहे तिरंगा झंडों की सिलाई एवं निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने तैयार किए जा रहे तिरंगों की गुणवत्ता एवं कार्य की प्रगति के संबंध में जानकारी ली तथा जीविका दीदियों से बातचीत कर उनके अनुभव और इस कार्य से होने वाली आय के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान जीविका दीदियों ने जिला पदाधिकारी को बताया कि ‘हर घर तिरंगा अभियान’ के लिए झंडों की सिलाई का कार्य मिलने से उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है।

आर्थिक स्थिति में सुधार इससे उनकी आमदनी में वृद्धि हो रही है और वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में योगदान दे पा रही हैं। जीविका दीदियों ने कहा कि इस तरह के कार्य मिलने से उन्हें अपने हुनर का उपयोग करने के साथ-साथ घर के नजदीक ही रोजगार उपलब्ध हो रहा है। जिले के कुल 16 प्रखंडों में आपूर्ति का लक्ष्य ‘हर घर तिरंगा अभियान’ के तहत वैशाली जिले के कुल 16 प्रखंडों में तिरंगा झंडों की आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

तिरंगा झंडों की आपूर्ति प्रत्येक प्रखंड के लिए कुल 4,000 तिरंगा झंडों की आपूर्ति का लक्ष्य है। इस प्रकार जिले के सभी प्रखंडों के लिए कुल 64,000 तिरंगा झंडों की आपूर्ति जीविका दीदियों के माध्यम से की जानी है। इस दिशा में कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक कुल 27,045 तिरंगा झंडों की आपूर्ति जीविका दीदियों द्वारा की जा चुकी है। शेष तिरंगा झंडों की आपूर्ति एवं निर्माण कार्य को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पूरा करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

राष्ट्रीय गौरव और एकता राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का प्रतीक है तिरंगा झंडा जिला पदाधिकारी ने जीविका दीदियों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि ‘हर घर तिरंगा अभियान’ हमारे राष्ट्रीय गौरव, देशभक्ति और एकता की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण अवसर है। तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों, संविधान के मूल्यों तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का प्रतीक है। हमारा प्रयास है कि वैशाली जिले में इस अभियान को केवल एक सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए इसे व्यापक जनभागीदारी वाला जन-अभियान बनाया जाए।

महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता उन्होंने कहा कि इस अभियान की विशेष उपलब्धि यह है कि हमारी जीविका दीदियां राष्ट्रध्वज के निर्माण में सीधे भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता से न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पूरे समाज को भी मजबूती मिलती है।

अभियान के अंतर्गत गतिविधियाँ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन हो रहा ‘हर घर तिरंगा अभियान’ को जन-अभियान का स्वरूप देने के लिए जिले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। जीविका दीदियों के साथ-साथ विद्यालयों के विद्यार्थियों, सरकारी कर्मियों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। अभियान के अंतर्गत साइकिल रैली, रंगोली, चित्रकला, प्रदर्शनी सहित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों में देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता की भावना को और मजबूत किया जाएगा।

अमिताभ सिंह