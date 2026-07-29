Hajipur News: लालगंज में उर्वरक निगरानी समिति की हुई बैठक
Hajipur News: प्रखंड कृषि कार्यालय के सभागार में उर्वरक निगरानी समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता प्रमुख सुधा देवी ने की। बैठक में उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण और कालाबाजारी रोकने पर चर्चा हुई। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी राय दी। उचित मूल्य पर खाद उपलब्धता को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया।
Hajipur News: प्रखंड कृषि कार्यालय के सभागार में मंगलवार का उर्वरक निगरानी समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख सुधा देवी व संचालन प्रखंड कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार ने किया। बैठक में आगामी कृषि सीजन को देखते हुए क्षेत्र में उर्वरकों की उपलब्धता,सुचारू वितरण और कालाबाजारी पर रोक लगाने को लेकर गहन रणनीति बनाई गई।
बैठक की मुख्य चर्चा
बैठक में प्रशासनिक और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ क्षेत्र के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी,प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सभी कृषि समन्वयक,बीस सूत्री अध्यक्ष नवीन कुमार गुप्ता, राजद प्रखंड अध्यक्ष पवन देव यादव, जदयू प्रखंड अध्यक्ष, कमलेश्वर साह, लोजपा के दिनेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि खरीफ मौसम में उर्वरक की कमी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किसान जितेन्द्र सिंह ने भी किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सुझाव दिए।
किसानों के हित
बैठक को संबोधित करते हुए प्रखंड प्रमुख सुधा देवी ने कहा कि किसानों को समय पर और सरकार द्वारा निर्धारित उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कृषि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि खाद की जमाखोरी या तय कीमत से अधिक वसूली करने वाले दुकानदारों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
गोपनीयता और ट्रांसपेरेंसी
प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि सभी उर्वरक दुकानों पर उपलब्ध स्टॉक और सरकारी मूल्य सूची का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा, ताकि किसानों को पारदर्शिता के साथ खाद मिल सके। कृषि समन्वयकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उर्वरक दुकानों का नियमित औचक निरीक्षण करें और वितरण प्रणाली पर कड़ी नजर रखें। -दिलीप कुमार
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