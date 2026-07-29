Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hajipur News: सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Follow us on Google News
share

Hajipur News: सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई। 18 वर्षीय बिट्टू कुमार को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मारी। उसे गंभीर चोट लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक इंटर में पढ़ाई कर रहा था।

Hajipur News: सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

Hajipur News: सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार की दोपहर में मृतक का शव घर पर लाया गया। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बाकरपुर पंचायत के गोविंदपुर झखरांहा निवासी बृजेश राय के 18 वर्षीय़ पुत्र बिट्टू कुमार मंगलवार की सुबह अपने घर के बाहर 4 बजे शौचालय करने के लिए सड़क पर आया था।

घटना का विवरण

ज्ञात हो कि मृतक का घर महुआ चकसिकंदर सड़क के किनारे गोविंदपुर झखरांहा गांव में पड़ता है। इसी बीच तेज रफ्तार बाइक ने उसे जोरदार धक्का मार दिया। जिससे वह बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा। उसके सिर में ज्यादा चोट लगी थी। परिजन इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर ले गए। जहां बेहतर इलाज के लिए उसे पीएमसीएच पटना भेजा गया,जहां इलाज के दौरान 8 बजे मंगलवार की रात को उसकी मौत हो गई।

स्थानीय प्रतिक्रिया

घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के दर्जन महिला पुरुष लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। थानाध्यक्ष गौरीशंकर बैठा भी मौके पर पहुंचे एवं घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मृतक के पिता ब्रजेश राय घर पर खेती बाड़ी करते हैं। मृतक बिट्टू कुमार दो भाईयों में बड़ा था एवं इंटर में पढ़ाई करता था। पटना में दिए गए फर्द बयान के राजापाकर थाने में आने के बाद ही पता चलेगा कि प्राथमिकी में कितने लोगों को नामजद किया गया है। -संतोष वर्मा

सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

बिट्टू कुमार किस गांव का निवासी था?
बिट्टू कुमार बाकरपुर पंचायत के गोविंदपुर झखरांहा निवासी था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Patna Hajipur News Hajipur Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।