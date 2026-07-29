Hajipur News: सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत
Hajipur News: सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई। 18 वर्षीय बिट्टू कुमार को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मारी। उसे गंभीर चोट लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक इंटर में पढ़ाई कर रहा था।
Hajipur News: सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार की दोपहर में मृतक का शव घर पर लाया गया। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बाकरपुर पंचायत के गोविंदपुर झखरांहा निवासी बृजेश राय के 18 वर्षीय़ पुत्र बिट्टू कुमार मंगलवार की सुबह अपने घर के बाहर 4 बजे शौचालय करने के लिए सड़क पर आया था।
घटना का विवरण
ज्ञात हो कि मृतक का घर महुआ चकसिकंदर सड़क के किनारे गोविंदपुर झखरांहा गांव में पड़ता है। इसी बीच तेज रफ्तार बाइक ने उसे जोरदार धक्का मार दिया। जिससे वह बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा। उसके सिर में ज्यादा चोट लगी थी। परिजन इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर ले गए। जहां बेहतर इलाज के लिए उसे पीएमसीएच पटना भेजा गया,जहां इलाज के दौरान 8 बजे मंगलवार की रात को उसकी मौत हो गई।
स्थानीय प्रतिक्रिया
घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के दर्जन महिला पुरुष लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। थानाध्यक्ष गौरीशंकर बैठा भी मौके पर पहुंचे एवं घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मृतक के पिता ब्रजेश राय घर पर खेती बाड़ी करते हैं। मृतक बिट्टू कुमार दो भाईयों में बड़ा था एवं इंटर में पढ़ाई करता था। पटना में दिए गए फर्द बयान के राजापाकर थाने में आने के बाद ही पता चलेगा कि प्राथमिकी में कितने लोगों को नामजद किया गया है। -संतोष वर्मा
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