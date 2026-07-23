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Hajipur News: इकलौते किशोर को नहर में डूब कर मौत हो जाने से परिजनों का बुरा हाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: महुआ के जहांगीरपुर सलखनी वार्ड संख्या 6 की घटना,डूबकर मरे किशोर के शव का पोस्टमार्टम कराकर कर दिया अंतिम संस्कार

Hajipur News: इकलौते किशोर को नहर में डूब कर मौत हो जाने से परिजनों का बुरा हाल

Hajipur News: शौच करने के बाद नहर में पानी छूने गए माता-पिता के इकलौते किशोर की डूबने से मौत हो गई। जिससे परिजनों में कोहराम मचा है। घटना के दूसरे दिन गुरुवार को मृत किशोर के परिजनों में चीख पुकार मची थी और उन्हें ढांढ़स बंधाने वालों का ताता लगा था। यह घटना महुआ थाने के जहांगीरपुर सलखनी वार्ड संख्या 06 बुधवार की है। मृतक 8 वर्षीय अंकित कुमार उक्त गांव निवासी मंजय राम का पुत्र था।

घटना की जानकारी

पंचायत के मुखिया पति पारसमणि, प्रियांशु चौधरी आदि ने बताया कि अंकित खुले मैदान में शौच करने गया था। उसके बाद वह नहर में पानी छूने के लिए प्रवेश किया। इसी बीच पैर फिसल जाने से पानी भरे नहर में वह डूब गया। यह खबर गांव में आग की तरह फैली। लोग जब तक पहुंचे और उसे नहर से निकलते। किशोर की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गई। बस्ती में मातम छा गया।

मृतक का अंतिम संस्कार

घटना की सूचना महुआ थाने को भी दी गई है। लोगों ने बताया कि मृतक गरीब परिवार से था। खुले मैदान में शौच के बाद पानी भरे नहर में वह गया था। जहां पर यह मनहूस घटना हो गई। मृत किशोर के पोस्टमार्टम के बाद उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक एक भाई और एक बहन बताया गया है।

अनियमितता की जांच

नल जल को बंद कर सरकारी यंत्रों को घर में उपयोग कर रहे थे अनुरक्षक बीडीओ ने अन्य अधिकारियों के साथ की जांच,जिसमें पाई गई भारी अनियमितता, महुआ के जहांगीरपुर सलखन्नी पंचायत का मामला महुआ,एक संवाददाता। ग्रामीणों में नलजल योजना का पानी बंद कर और नियम कानून को ताक पर रखकर अनुरक्षकों के द्वारा सरकारी यंत्रों को अपने घर में प्रयोग किया जा रहा था। यह खुलासा प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ अन्य पदाधिकारी द्वारा की गई जांच में हुआ है।

गांव की हालात

गुरुवार को यहां मिली जानकारी के अनुसार उक्त पंचायत के वार्ड संख्या 6, 7, 9, 14 और 15 में करीब 3 सप्ताह से लोगों को नल जल का पानी नहीं मिल रहा था। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने पदाधिकारी से की थी। लोगों में पानी के लिए तबाही होने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी सौरभ वर्णवाल, बीपीआरओ और पुलिस की टीम पहुंचकर मामले की जांच की। इस दौरान नल जल योजना के यंत्रों को अनुरक्षण के द्वारा अपने घर में प्रयोग किया जाना पाया गया।

अनुरक्षकों की मनमानी

ग्रामीणों का कहना था कि अनुरक्षक के द्वारा पानी को बंद कर दिया गया है। वह नल जल योजना को अपने घर की योजना समझ मनमानी करते हैं। वह सरकारी नल जल योजना की संपत्ति को अपने घर में उपयोग करते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि अनुरक्षक द्वारा बताया गया कि वे लोग संगठन के नेता है और मानदेय नहीं दे जाने के कारण हड़ताल पर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पदाधिकारी द्वारा पहुंचकर नल जल को चालू तो कराया गया लेकिन उनके जाने के बाद ही पुनः उसे बंद कर दिया गया। पंचायत के मुखिया पति पारसमणि भी बताते हैं कि यहां अनुरक्षकों की मनमानी के कारण ग्रामीण जनता त्रस्त है। एक महिला अनुरक्षण तो संघ का कथित नेता बताते हुए विभिन्न प्रकार की धमकियां भी देती है। इधर पदाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई के बाद वे अनुरक्षण प्रखंड कार्यालय पर हाथ में विषैला पदार्थ लेकर पहुंच गए और आत्महत्या की बात करने लगे। बाद में धरना देने के बाद विभिन्न धमकी देते हुए घर को चले गए।

चोरी की घटना

किराना दुकान का शटर तोड़कर नगदी समेत सामानों की चोरी के बाद दहशत में दुकानदार महुआ,एक संवाददाता। किराना दुकान का शटर तोड़कर नगदी समेत सामान चुराकर चोरी कर लिए जाने के बाद दुकानदार दहशत में है। गुरुवार को दुकानदारों ने अपनी दुकानों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन से मांग की। घटना मंगलवार की रात महुआ थाना के देसरी मार्ग अवस्थित चकमजाहिद तेलिया पोखर मार्केट के तुलसी किराना स्टोर्स की है।

पुलिस की कार्रवाई

बताया गया कि उक्त पंचायत के शंकरपुर निवासी बैद्यनाथ साह करीब एक दशक से यहां मार्केट में तुलसी किराना स्टोर्स नामक दुकान खोल रखे हैं। उन्होंने बताया कि चोर दुकान से बिक्री के 80 हजार नगद के अलावा 25 हजार से अधिक के सामान चोरी कर ले गए। घटना की सूचना थाने को दी गई। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की तहकीकात की। मार्केट मालिक और पूर्व पैक्स अध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि यहां अक्सर चोरी की घटनाएं हो रही है। जिसके कारण दुकानदारों में दहशत का माहौल है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह घटना कब हुई?
यह घटना बुधवार को हुई।
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