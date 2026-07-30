Hajipur News: शहीद जवान के दाह संस्कार में आए युवक की डूबने से मौत
Hajipur News: हाजीपुर के ऐतिहासिक कोनहारा घाट पर शहीद पिंटू कुमार के दाह संस्कार में शामिल होने आया था पुलिस ने कागजी कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया मृत युवक राजापाकड़ के बखरी सुपाइन...
Hajipur News: हाजीपुर । नगर संवाददाता शहीद पिंटू कुमार के दाह संस्कार में कोनहारा घाट शामिल होने आए एक युवक की गुरुवार की दोपहर गंडक नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद घाट पर हड़कंप मच गया। स्नान कर रहे अन्य युवकों ने घटना की जानकारी डायल 112 की पुलिस, एसडीआरएफ एवं परिजनों को दी।
घटना की जानकारी
सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम घटनास्थल पर पहुंची और गंडक नदी में खोजबीन कर कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला। वहीं नगर थाना की पुलिस ने कागजी कार्रवाइ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृत युवक राजापाकड़ थाना क्षेत्र के बखरी सुपाइन गांव निवासी फकीरा राय का 20 वर्षीय पुत्र अमन कुमार था। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मृत युवक अमन कुमार कपड़ा दुकान से आज छुट्टी लेकर शहीद पिंटू कुमार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोनहारा घाट पहुंचा था।
स्नान करने पहुंचा युवक
अंतिम संस्कार के बाद अमन अपने दोस्त एवं ग्रामीण युवकों के साथ नारायणी नदी के कोनहारा घाट पर स्नान करने के लिए गया। स्नान करने के दौरान ही अमन का पैर फिसल गया। वह गहरे पानी में डूब गया। युवक को नदी में डूबता देख आसपास में स्नान कर रहे लोगों ने शोर मचाया। आवाज सुनकर आसपास के लोगों की जुट गई। लोगों ने युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन युवक को नहीं बचा सके। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी एसडीआरएफ टीम एवं नगर थाना की पुलिस को दी।
मृत युवक का विवरण
कपड़ा दुकान में काम करता था मृत युवक सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम कोनहारा घाट पहुंची और खोजबीन कर नदी से शव बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलते ही युवक के गांव में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही परिजन कोनहारा घाट पहुंचे। जहां उनका रो-रोकर हाल-बेहाल बना हुआ था। मृतक कपड़ा दुकान में काम करता था। वह चार भाई दोनों में सबसे बड़ा था। स्थानीय काली मंदिर के पुजारी प्रमोद बाबा ने बताया कि शहीद पिंटू कुमार की दाह संस्कार में शामिल होने के लिए युवक कोनहारा घाट आया था। दाह संस्कार के बाद युवक गंडक नदी में नहाने गया, नहाने के दौरान वह गहरे पानी में डूब गया। जिससे उसकी मौत हो गई। - घनश्याम
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