Hajipur News: तालाब में डूबकर पांच वर्षीय बच्चे की हुई मौत
Hajipur News: हरपुर अड़रा गांव में बुधवार सुबह, पांच वर्षीय मोहम्मद इबरान की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बच्चे के दादा उसे खेत में आम का तोड़ने लेकर गए थे, जहाँ वह तालाब में गिर गया। माता-पिता और ग्रामीणों ने खोजबीन की, परंतु बच्चा मृत पाया गया। पूरे परिवार में कोहराम मच गया।
Hajipur News: थाना क्षेत्र के हरपुर अड़रा गांव में बुधवार की सुबह एक पांच वर्षीय बच्चे की मौत तालाब में डूबकर हो गई। मृत बच्चे की पहचान हरपुर अड़रा गांव निवासी मोहम्मद आलम का पांच वर्षीय पुत्र मोहम्मद इबरान के रूप में हुई है। घटना के सम्बन्ध में बताया गया कि बच्चे का दादा मोहम्मद खुर्शीद पोते को खाना खिलाकर खेत में परवल तोड़ने चला गया। मृतक बच्चा दादा के पीछे पीछे चला गया और खेत से पहले ही एक तालाब है,जिसमें वह फिसल कर गिर गया। जिससे उसकी मौत हो गई। कुछ देर बीत जाने पर बच्चे की मां ने बच्चे को नहीं देखी तो खोजबीन शुरू कर दिया।
साथ ही ग्रामीण भी खोजबीन करने लगे कुछ देर बाद तालाब में भी खोजने गये तो बच्चा तालाब में पानी के ऊपर मृत पाया गया। ग्रामीणों ने बच्चे के शव को तालाब से बाहर निकाला। बच्चे की मौत की खबर सुनकर कर पूरे परिवार में कोहराम मच गया और गांव में मातम छा गया। वहीं बच्चे की मां का रो-रोकर बुरा हाल हाल है। दादा भी बेसुध पड़ा है,उसे अफसोस है कि यदि खेत जाने के दौरान बच्चे पर ध्यान दिया होता तो इस तरह की घटना नहीं घटती। -शैलेन्द्र पांडेय
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।