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Hajipur News: तालाब में डूबकर पांच वर्षीय बच्चे की हुई मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: हरपुर अड़रा गांव में बुधवार सुबह, पांच वर्षीय मोहम्मद इबरान की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बच्चे के दादा उसे खेत में आम का तोड़ने लेकर गए थे, जहाँ वह तालाब में गिर गया। माता-पिता और ग्रामीणों ने खोजबीन की, परंतु बच्चा मृत पाया गया। पूरे परिवार में कोहराम मच गया।

Hajipur News: तालाब में डूबकर पांच वर्षीय बच्चे की हुई मौत

Hajipur News: थाना क्षेत्र के हरपुर अड़रा गांव में बुधवार की सुबह एक पांच वर्षीय बच्चे की मौत तालाब में डूबकर हो गई। मृत बच्चे की पहचान हरपुर अड़रा गांव निवासी मोहम्मद आलम का पांच वर्षीय पुत्र मोहम्मद इबरान के रूप में हुई है। घटना के सम्बन्ध में बताया गया कि बच्चे का दादा मोहम्मद खुर्शीद पोते को खाना खिलाकर खेत में परवल तोड़ने चला गया। मृतक बच्चा दादा के पीछे पीछे चला गया और खेत से पहले ही एक तालाब है,जिसमें वह फिसल कर गिर गया। जिससे उसकी मौत हो गई। कुछ देर बीत जाने पर बच्चे की मां ने बच्चे को नहीं देखी तो खोजबीन शुरू कर दिया।

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साथ ही ग्रामीण भी खोजबीन करने लगे कुछ देर बाद तालाब में भी खोजने गये तो बच्चा तालाब में पानी के ऊपर मृत पाया गया। ग्रामीणों ने बच्चे के शव को तालाब से बाहर निकाला। बच्चे की मौत की खबर सुनकर कर पूरे परिवार में कोहराम मच गया और गांव में मातम छा गया। वहीं बच्चे की मां का रो-रोकर बुरा हाल हाल है। दादा भी बेसुध पड़ा है,उसे अफसोस है कि यदि खेत जाने के दौरान बच्चे पर ध्यान दिया होता तो इस तरह की घटना नहीं घटती। -शैलेन्द्र पांडेय

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