Hajipur News: घर में काम करने के दौरान करंट लगने से मिस्त्री की मौत

Hajipur News: शहर के वार्ड नंबर 11 स्थित बागमली मोहल्ले में गुरुवार की दोपहर बाद हुई घटना एक घर में अल्युमिनियम का काम करने के दौरान मिस्त्री आया करंट की चपेट में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर और शव को कब्जे में लेकर...

Hajipur News: शहर के वार्ड नंबर 11 स्थित बागमली मोहल्ले में गुरुवार की दोपहर बाद एक घर में अल्युमिनियम का काम करने के दौरान एक मिस्त्री की करंट लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना आग की तरह आसपास के क्षेत्र में फैल गई।

घटना की सूचना सूचना मिलते ही घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना डायल 112 की पुलिस एवं नगर थाने की पुलिस को दी। सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक करताहां के नामीडीह गांव निवासी उमेश शाह का 24 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार था। जो पिछले 20 सालों से नगर थाना क्षेत्र के बागमाली मोहल्ले में किराए के मकान में पूरे परिवार के साथ रहता था।

काम के दौरान दुर्घटना घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मृतक सोनू कुमार बागमली मोहल्ला स्थित एक फर्नीचर की दुकान में काम करता था। ऑर्डर मिलने के बाद आसपास के क्षेत्र में अल्युमूनियम की खिड़की एवं दरवाजा लगाने का काम करता था। बताया गया कि गुरुवार को अपने घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर वह अल्म्यूनियम का काम करने के लिए गया था। इसी दौरान करंट की चपेट में आ गया जिससे वह झुलस गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

परिजनों की प्रतिक्रिया परिजन बिना पोस्टमार्टम करवाए ही सोनू का शव घर लेकर चले गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में मृतक के भाई रोहित कुमार ने बताया कि मेरा भाई फर्नीचर की दुकान में काम करता था। गुरुवार को बागमली मोहल्ले में अल्म्यूनियम का काम करने के लिए गया था। इसी दौरान करंट की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। घनश्याम कुमार