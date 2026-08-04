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Hajipur News: अधेड़ का झाड़ी में मिला शव,परिजनों ने आत्महत्या की जताई आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: परिजनों का आरोप है कि ऋण वसूली को लेकर संबंधित संस्था के कर्मी लगातार दबाव बना रहे थे तनाव में आकर मृतक ने विषपान कर अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर लिया

Hajipur News: अधेड़ का झाड़ी में मिला शव,परिजनों ने आत्महत्या की जताई आशंका

Hajipur News: थाना क्षेत्र की पिरोई समसुद्दीन पंचायत के बड़ी पिरोई गांव में एक 60 वर्षीय व्यक्ति का शव गांव के ही एक झाड़ी में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गांव के ही लाला सिंह के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि वह कर्ज के बोझ और ऋण वसूली के दबाव से परेशान थे। हालांकि घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई और परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया।

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मृतक की पहचान

परिजनों के अनुसार मृतक रविवार की शाम घर से निकला था लेकिन रात भर वापस नहीं लौटा। जब खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं चला। इसी दौरान अगले सुबह ग्रामीणों ने गांव के समीप झाड़ी में उनका शव पड़ा देखा। सूचना मिलने पर परिजन शव को घर ले आए। परिजनों ने बताया कि मृतक पर ग्रामीणों का लगभग पांच लाख रुपये उधार था। इसके अलावा सेंट्रल बैंक महुआ से लगभग डेढ़ लाख रुपये का ऋण लिया गया था। वहीं एक निजी माइक्रो फाइनेंस संस्था से स्वयं तथा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर भी ऋण लिया गया था।

आर्थिक शोषण का आरोप

परिजनों का आरोप है कि ऋण वसूली को लेकर संबंधित संस्था के कर्मी लगातार दबाव बना रहे थे और घर आकर गाली गलौज करते हुए अपमानजनक व्यवहार करते थे। उनका कहना है कि इसी तनाव में आकर मृतक ने विषपान कर अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर लिया। गांव में एक तो सूदखोरों का आतंक है जो 10 से 15 रुपये सैंकड़ा प्रति माह की दर से रुपये दे भी देते हैं और उसके बाद जबरन वसूली करते हैं, नहीं देने पर गाली गलौज कर मारपीट भी किया जाता है। दूसरी तरफ निजी फाइनांस बाले घर का सामान तक बेचबा कर पैसे की बसूली करते हैं।

स्थानीय प्रशासन की भूमिका

गांव में गरीबों के साथ हो रहे आर्थिक शोषण को कोई देखने वाला नहीं है। स्थानीय प्रशासन भी उनको जब कोई मदद नहीं करता है तो अंततः मजबूर होकर कर्जदारों को मौत को गले लगाना ही एक मात्र रास्ता बच जाता है। घटना की पुष्टि पंचायत के मुखिया व प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह सहित दर्जनों ग्रामीणों ने किया है। थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि इस तरह की घटना की जानकारी नहीं है। चूंकि मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी गई। इससे बाद भी छानबीन करने की बाते कही है। -शैलेन्द्र पांडेय

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मृतक का नाम क्या था?
मृतक का नाम लाला सिंह था।
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