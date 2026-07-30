Hajipur News: मधुमक्खी के काटने से मासूम की मौत, परिजनों में कोहराम

Hajipur News: मंगलवार की दोपहर घर के पास दुकान से बिस्कुट लाने के लिए गया था दुकान से घर लौट रहा था, इसी दौरान रास्ते में मधुमक्खी ने काट लिया था

Hajipur News: सहदेई बुजुर्ग। सं.सू. देसरी प्रखंड क्षेत्र के धर्मपुर रामराय पंचायत के वार्ड संख्या एक लखनपुर ताल में एक मासूम की मधुमक्खी के काटने से मौत हो गई। मृतक मासूम विकास पासवान के चार वर्षीय पुत्र अनमोल कुमार था। मासूम की मौत होते ही परिजनों में कोहराम मच गया और सभी का रो-रोकर हाल बेहाल हो गया है। घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। पूरा माहौल गमगीन हो गया।

घटना का विवरण घटना को लेकर परिजन और ग्रामीण शत्रुघ्न पासवान ने बताया कि मृत मासूम अनमोल कुमार मंगलवार की दोपहर घर के पास दुकान से बिस्कुट लाने के लिए गया था। बिस्कुट लेकर जब दुकान से घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में मधुमक्खी ने उसे काट लिया। मधुमक्खी के काटने पर बच्चा जोर-जोर से चिल्लाने लगा। मृत मासूम अनमोल की मां राधा देवी घर से बाहर निकलीं और अनमोल को रोते देखीं। वे उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में ले गईं।

इलाज और मौत उधर, मधुमक्खी के काटने के बाद उसका जहर पूरे शरीर में फैल गया। इलाज के दौरान तीसरे दिन शुक्रवार की अनमोल की मौत हो गई। अनमोल तीन भाइयों में सबसे छोटा था। अनमोल के पिता विकास कुमार पासवान मजदूरी कर परिवार चलाते हैं। अनमोल की मौत होने पर स्वजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। घटना को लेकर शत्रुघ्न पासवान, समाजसेवी विजय राय, जिला पार्षद मोहित पासवान के अलावा अन्य ने दुख व्यक्त करते हुए प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद करने की मांग की है। -राजेश कुमार