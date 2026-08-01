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Hajipur News: महनार में श्राद्ध भोज के दौरान करंट से 11 वर्षीय बालक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: - नौरंगपुर गांव में साइकिल निकालने के दौरान खुले बिजली के तार की चपेट में आया मासूम - गंभीर हाल में हाजीपुर सदर अस्पताल ले जाने के दौरान बालक ने तोड़ा दम शुक्रवार देर रात ही बालक का अंतिम संस्कार कर...

Hajipur News: महनार में श्राद्ध भोज के दौरान करंट से 11 वर्षीय बालक की मौत

Hajipur News: महनार। सं.सू. महनार थाना क्षेत्र के महमदपुर पंचायत अंतर्गत नौरंगपुर गांव में श्राद्ध भोज के दौरान करंट लगने से 11 वर्षीय बालक की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। जानकारी के अनुसार, नौरंगपुर निवासी अकलू राय की पत्नी के श्राद्ध भोज में बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे थे। इसी दौरान गांव के दिनेश राय का 11 वर्षीय पुत्र राजनंदन दरवाजे के पास खड़ी अपनी साइकिल निकालने गया। तभी वह खुले बिजली के तार की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजन उसे तत्काल इलाज के लिए जंदाहा के एक निजी अस्पताल ले गए।

वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए हाजीपुर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि शुक्रवार देर रात ही बालक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक दो भाई और दो बहनों में सबसे छोटा था। उसकी असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। माता-पिता समेत अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद पूरे नौरंगपुर गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। - कृत्यानंद सिंह

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