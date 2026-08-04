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Hajipur News: कमाऊ युवक की दुर्घटना में मौत से परिजनों में मचा है कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: मंगलवार को महुआ के मंगुराही गांव में दो वाहनों के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में 34 वर्षीय विकास कुमार साह की मौत हो गई। विकास, जो अंडा फार्म बिजनेस पार्टनर थे, की यह दुखद घटना उनके परिवार और गांव में शोक का कारण बनी। उनका अंतिम संस्कार गंगा गंडक के संगम पर किया गया।

Hajipur News: कमाऊ युवक की दुर्घटना में मौत से परिजनों में मचा है कोहराम

Hajipur News: दो वाहनों के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में लग्जरी कार सवार युवक की मौत हो जाने से मंगलवार को महुआ के मंगुराही गांव में मातमी सन्नाटा छाया था। पोस्टमार्टम के बाद युवक के शव आने पर लोग गमगीन थे। वही परिजनों में चीख पुकार मची थी। उक्त गांव निवासी बैद्यनाथ साह के पुत्र 34 वर्षीय युवक विकास कुमार साह, पूर्व पार्षद अशोक कुमार अकेला के साथ अंडा फार्म बिजनेस पार्टनर का काम करते थे।

दुर्घटना की जानकारी

विकास कुमार बिजनेस कार्य से गए थे। जहां से वापस लौटने के दौरान महुआ मुजफ्फरपुर सड़क पर कटहरा करौना के बीच उनकी लग्जरी कार में सामने से आ रहे पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। जिसमें विकास कुमार की दर्दनाक मौत हो गई।

परिवार का शोक

घटना से मृतक विकास की शिक्षिका पत्नी रागिनी कुमारी का तो रो-रो कर बुरा हाल था। वह विक्षिप्त सी बनी थी। लोग उसे संभाल रहे थे। एक पुत्र बासु राज और एक पुत्री वंशिका को तो समझ भी नहींआ रहा था कि उसके सर से पिता का साया उठ गया। विकास मिलनसार और मेहनती युवक था। गांव में तो महिलाओं ने शोक में दोनों शाम चूल्हे भी नहीं जलाए। युवक का अंतिम संस्कार हाजीपुर कोनहारा में गंगा गंडक के संगम पर किया गया। -नवनीत कुमार

नियमित पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या हादसे में कोई और घायल हुआ?
इस कहानी में बस विकास कुमार की मौत का उल्लेख है, अन्य किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है।
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