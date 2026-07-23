Hajipur News: ट्रेन पर चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से दरभंगा सिविल कोर्ट में तैनात अपर डिविजन क्लर्क की मौत

Hajipur News: मृतक विनय कुमार बक्सर जिले के औद्योगिक थाना अंतर्गत उमरपुर निवासी स्व.तेज बहादुर राय के 46 वर्षीय पुत्र थे पैकेट से मिले आईकार्ड से पहचान कर घटना की जानकारी उनके परिवार वालों को दी गई

Hajipur News: हाजीपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर एक पर बरौनी पटना पैसेंजर ट्रेन पर चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से दरभंगा सिविल कोर्ट में तैनात अपर डिविजन क्लर्क की मौत हो गई। यह घटना गुरुवार की सुबह करीब 9:30 बजे हुई। ट्रेन से गिरने के बाद प्लेटफॉर्म पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। यात्रियों एवं अन्य लोगों ने इस घटना की सूचना आरपीएफ एवं जीआरपीएफ को दी गई। सूचना पाकर दोनों विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल क्लर्क को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद क्लर्क को मृत घोषित कर दिया।

घटना की जानकारी इधर,आरपीएफ एवं जीआरपी ने इस घटना की जानकारी परिजनों को दी। मौत की सूचना पर गांव में कोहराम मच गया। स्वजन रोते-रोते बुरा हाल है। घटना की जानकारी मृतक के परिवार वालों को दी गई। सूचना मिलते ही मृतक के परिवार वाले सदर अस्पताल हाजीपुर पहुंच गए। मृतक विनय कुमार बक्सर जिले के औद्योगिक थाना अंतर्गत उमरपुर निवासी स्व.तेज बहादुर राय के 46 वर्षीय पुत्र थे। मृतक दरभंगा सिविल कोर्ट में अपर डिविजन क्लर्क के पद पर करीब 13 साल से तैनात थे। घर जाने के दौरान यह हादसा हो गया।

मृतक की पहचान मिली जानकारी के अनुसार विनय कुमार हाजीपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर एक पर बरौनी पटना पैसेंजर ट्रेन पर चढ़ रहे थे,इसी दौरान वह ट्रेन की चपेट में आकर घायल हो गए। आरपीएफ एवं जीआरपी के द्वारा आनन-फानन में सदर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। उनके पैकेट से मिले आईकार्ड के अनुसार पहचान कर घटना की जानकारी उनके परिवार वालों को दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिवार वाले सदर अस्पताल पहुंच गए। सदर अस्पताल में कागजी कार्रवाई पूरी कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद स्वजन को शव सौंप दिया गया। स्वजन शव लेकर चले गए। दरभंगा सिविल कोर्ट में काम करने के बाद वह पटना लौट रहे थे। विनय कुमार दो भाई में छोटे थे। उनका दो पुत्र हैं।

पुलिस की रिपोर्ट इस संबंध में जीआरपी के एएसआई शालिनी गुप्ता से बताया कि प्लेटफार्म नंबर एक पर ट्रेन पर चढ़ने के दौरान गिरकर एक व्यक्ति घायल हो गया। सदर अस्पताल लाया गया,डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मृतक के परिवार वालों को दी गई। सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद स्वजन को सौंप दिया गया। -घनश्याम कुमार