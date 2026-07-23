Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hajipur News: महनार में पुलिया निर्माण के बाद बढ़ी परेशानी,थाना मोड़ से अंबेडकर चौक तक रोज लग रहा जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Follow us on Google News
share

Hajipur News: महनार-हाजीपुर मुख्य मार्ग पर जाम के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है। स्कूली बसें समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं और राहगीरों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़कों के किनारे से निर्माण सामग्री हटाने और यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की है।

Hajipur News: महनार में पुलिया निर्माण के बाद बढ़ी परेशानी,थाना मोड़ से अंबेडकर चौक तक रोज लग रहा जाम

Hajipur News: महनार-हाजीपुर मुख्य मार्ग पर थाना मोड़ से अंबेडकर चौक तक इन दिनों लगातार जाम लगने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सुबह विद्यालय खुलने और दोपहर छुट्टी के समय स्थिति और गंभीर हो जाती है। जाम में स्कूली बसों, ऑटो, ई-रिक्शा, बाइक और अन्य छोटे-बड़े वाहन लंबे समय तक फंसे रहते हैं, जिससे बच्चों के साथ-साथ राहगीरों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अंबेडकर चौक के समीप पुलिया निर्माण का कार्य पूरा होने के बावजूद सड़क किनारे निर्माण सामग्री और मिट्टी का ढेर अब तक नहीं हटाया गया है।

यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग

इससे सड़क संकरी हो गई है और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। आमने-सामने से वाहनों के आने पर अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे पूरे इलाके में यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। - यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग : स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जाम के कारण स्कूली बसें समय पर विद्यालय नहीं पहुंच पा रही हैं। कई बार मरीजों और जरूरी काम से आने-जाने वाले लोगों को भी काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। लोगों ने प्रशासन से सड़क किनारे पड़ी मिट्टी को तत्काल हटाने, निर्माण कार्य से जुड़े अवशेषों की सफाई कराने तथा अंबेडकर चौक पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती कर यातायात व्यवस्था सुचारु करने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बरसात के दिनों में समस्या और गंभीर हो जाएगी। - कृत्यानंद सिंह

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महनार-हाजीपुर मुख्य मार्ग पर जाम से कौन प्रभावित हो रहा है?
जाम से स्कूली बसों, ऑटो, ई-रिक्शा, बाइक और राहगीरों को परेशानी हो रही है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hajipur News Hajipur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।