Hajipur News: महनार में पुलिया निर्माण के बाद बढ़ी परेशानी,थाना मोड़ से अंबेडकर चौक तक रोज लग रहा जाम
Hajipur News: महनार-हाजीपुर मुख्य मार्ग पर जाम के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है। स्कूली बसें समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं और राहगीरों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़कों के किनारे से निर्माण सामग्री हटाने और यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की है।
Hajipur News: महनार-हाजीपुर मुख्य मार्ग पर थाना मोड़ से अंबेडकर चौक तक इन दिनों लगातार जाम लगने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सुबह विद्यालय खुलने और दोपहर छुट्टी के समय स्थिति और गंभीर हो जाती है। जाम में स्कूली बसों, ऑटो, ई-रिक्शा, बाइक और अन्य छोटे-बड़े वाहन लंबे समय तक फंसे रहते हैं, जिससे बच्चों के साथ-साथ राहगीरों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अंबेडकर चौक के समीप पुलिया निर्माण का कार्य पूरा होने के बावजूद सड़क किनारे निर्माण सामग्री और मिट्टी का ढेर अब तक नहीं हटाया गया है।
यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग
इससे सड़क संकरी हो गई है और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। आमने-सामने से वाहनों के आने पर अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे पूरे इलाके में यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। - यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग : स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जाम के कारण स्कूली बसें समय पर विद्यालय नहीं पहुंच पा रही हैं। कई बार मरीजों और जरूरी काम से आने-जाने वाले लोगों को भी काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। लोगों ने प्रशासन से सड़क किनारे पड़ी मिट्टी को तत्काल हटाने, निर्माण कार्य से जुड़े अवशेषों की सफाई कराने तथा अंबेडकर चौक पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती कर यातायात व्यवस्था सुचारु करने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बरसात के दिनों में समस्या और गंभीर हो जाएगी। - कृत्यानंद सिंह
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