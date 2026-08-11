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Hajipur News: महुआ के स्कूलों में निकाली गई तिरंगा साइकिल यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: महुआ। ‘हर घर तिरंगा यात्रा’ के तहत आदर्श मध्य विद्यालय मिरजानगर में शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्राओं ने तिरंगे के साथ साइकिल यात्रा निकाली। इस यात्रा का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार आलोक ने बताया कि यह कार्यक्रम वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर चलाया जा रहा है।

Hajipur News: महुआ के स्कूलों में निकाली गई तिरंगा साइकिल यात्रा

Hajipur News: महुआ । एक संवाददाता ‘हर घर तिरंगा यात्रा’ के तहत मंगलवार को यहां आदर्श मध्य विद्यालय मिरजानगर में शिक्षक शिक्षिकाओं और साथ छात्राओं ने तिरंगे के साथ साइकिल यात्रा निकाली। जिसने पोषक क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान नारे लगाकर लोगों में देश भक्ति की भावना भरी गई।

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कार्यक्रम की जानकारी

शिक्षक संघ के पंकज कुशवाहा ने बताया कि बिहार सरकार के निर्देशानुसार सोमवार को तिरंगा पदयात्रा निकाली गई थी। वहीं मंगलवार को साइकिल यात्रा निकालकर पोषक क्षेत्र का भ्रमण किया गया। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के जरिए लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत किया जाना है।

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प्रधानाध्यापक की टिप्पणियाँ

प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार आलोक ने बताया कि वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर यह हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तिरंगा हमारे देश की शान के साथ-साथ सभी भारतीयों के दिल का अरमान है। इसे हर परिस्थिति में सबसे ऊंचा उठाए और बनाए रखना सभी का कर्तव्य है।

अन्य शिक्षकों की भूमिका

इस यात्रा में सहायक शिक्षिका सुधा कुमारी, शकुंतला सिन्हा, सुमन लता, अफजल हुसैन, संगीता कुमारी, विनीता कुमारी, सारिका कुमारी, गीता कुमारी, सजीना परवीन कार्यक्रम में सहयोगात्मक भूमिका निभाई। उधर संत कबीर उच्चतर विद्यालय नीलकंठपुर में प्रभारी प्रधानाध्यापक अजीत कुमार पप्पू, नोडल शिक्षक मुकीम अख्तर, उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुर चकूमर में प्रचार्य मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में तिरंगा के साथ साइकिल यात्रा निकाली गई। मध्य विद्यालय कन्या में प्रधानाध्यापक ध्रुव कुमार के नेतृत्व में शिक्षकों और बच्चों ने साइकिल यात्रा निकाली। - नवनीत कुमार

सामान्य प्रश्न

यह साइकिल यात्रा कब आयोजित की गई थी?
यह साइकिल यात्रा मंगलवार को आयोजित की गई थी।
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